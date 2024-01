Manfredonia. Manfredi Ricevimenti: “Cena con ballo del sabato di Pentolaccia”

Manfredonia // Notizie in piazza //

Cena con ballo del sabato di Pentolaccia

Divertiti con noi spensieratamente

Organizzati con gli amici per festeggiare la cena del sabato di pentolaccia del 17 Febbraio!

Manfredi Ricevimenti vi offre menu completo, musica e balli nelle meravigliose sale.

CENA DEL SABATO DI PENTOLACCIA 17 FEBBRAIO

Antipasto

CARPACCIO DI POLPO FATTO NELLE NOSTRE CUCINE CON JULIENNE DI VERDURINE DI STAGIONE E FARRATA DELLA TRADIZIONE

Primo

ORECCHIETTE DI GRANO SARACENO CON CREMOSO DI RAPE, COZZE E POLVERE DI LIMONE

Secondo

CROCCHETTA DI PESCE AL PANE PANKO, VELLUTATA DI PISELLI E COULIS DI POMODORINO SCOPPIATO

Dessert

PASTIERA RIPIENA DI RICOTTA E CIOCCOLATO, SALSA INGLESE E RIDUZIONE AL LAMPONE

Bevande

Selezione di vini dello chef, minerali.

Costo adulti euro 50

Costo Bambini 4-11 anni euro 30,00

Informazioni sul Programma

Ingresso in sala dalle ore 20.30 / Inizio del servizio ad orario unico ore 21.00

La prenotazione può essere effettuata telefonicamente al numero 0884.530122.

Il pagamento è anticipato per l’intero importo alla conferma.

E’ possibile cancellare senza penale entro 3 giorni dall’evento.

Eventuali riduzioni di numero e cancellazioni oltre tale scadenza non saranno rimborsati.

Metodi di pagamento entro 5 giorni dall’evento accettati: Contanti, Carta di Credito, Paypal, Satispay.

