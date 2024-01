MANFREDONIA (FOGGIA) – “Questa Amministrazione deve procedere all’approvazione – per aggiornamento, del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) per il periodo 2024/2026, con inserimento nel PIAO 2024/2026, su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, secondo gli indirizzi dettati dall’ANAC.

Nell’ambito del Piano Nazionale Anticorruzione, è previsto che le Amministrazioni, in occasione della elaborazione e degli aggiornamenti del PTPCT, al fine di migliorare la strategia complessiva di prevenzione, realizzino forme di consultazione di tutti i soggetti dell’Amministrazione, dei cittadini e dei soggetti portatori di interessi collettivi.

Il presente avviso è rivolto ai soggetti suindicati affinché formulino eventuali proposte e/o osservazioni, finalizzate ad una migliore individuazione delle misure preventive anticorruzione, in aggiornamento del vigente PTPCT – Triennio 2024/2026 e PIAO 2024/2026.

I contributi, che saranno valutati in sede di approvazione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2024-2026, dovranno pervenire entro il giorno 28 gennaio 2024 al seguente indirizzo di posta elettronica: segreteria@comunemanfredonia.legalmail.it

Si fa presente che nella sezione AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE “ Altri contenuti” è disponibile il Piano Comunale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza attualmente in vigore”.

Lo riporta il Segretario Generale Responsabile comunale anticorruzione Dott. Maurizio Guadagno.