Manfredonia. Una lettera inviata a StatoQuotidiano.it ha sollevato stamani l’allarme sulla difficile situazione vissuta dai residenti del Comparto CA2 a Manfredonia. La cittadina si trova oggi ad affrontare gravi problemi legati a immondizia, sterpaglie e strade dissestate, lasciando i residenti del CA2 in uno stato di profonda preoccupazione e frustrazione.

Nel messaggio, firmato dalla dottoressa Mariella La Torre, si sottolinea come i cittadini del Comparto CA2 abbiano “investito tempo e sacrifici nella speranza di vivere in una comunità accogliente e ben curata“. Tuttavia, “la realtà è ben diversa, con le strade dissestate che rendono difficile la circolazione e la presenza diffusa di immondizia e sterpaglie che deturpano il paesaggio“.

L’autrice della lettera si rivolge direttamente all’Amministrazione, sottolineando come mentre alcuni membri sembrano dedicarsi a un gioco di “Guardie e Ladri,” la vera emergenza si manifesta nei quartieri trascurati di Manfredonia. Afferma di non comprendere chi siano i “ladri” e chi siano le “guardie” in questo contesto, ma chiede un intervento tempestivo per risolvere la crisi che affligge il Comparto CA2.

L’appello è corredato da immagini che documentano la situazione critica, evidenziando cumuli di immondizia e le condizioni degradate delle strade.

Gli abitanti del Comparto CA2 chiedono non solo interventi urgenti per la rimozione dei rifiuti e la sistemazione delle strade, ma anche un impegno a lungo termine per mantenere la bellezza e la vivibilità della loro comunità.

Gli abitanti del Comparto CA2 sperano che la loro richiesta di aiuto non cada nel vuoto e che le istituzioni locali rispondano con azioni concrete per riportare la serenità nelle loro vite quotidiane e restituire il giusto splendore a una Manfredonia che, per troppo tempo, è stata messa in ombra dalle criticità trascurate.