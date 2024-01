Manfredonia. I Carabinieri del Nucleo Radiomobile del Comando Compagnia di Manfredonia hanno arrestato Claudio Charista, 20enne del centro sipontino, pregiudicato, con l’accusa di tentata rapina avvenuta ieri pomeriggio ai danni di una farmacia.

Verso le ore 19, il ragazzo è entrato improvvisamente nell’attività commerciale, puntando il coltello contro il titolare di un’attività in Piazza Duomo per poi essere allontanato dallo stesso commerciante.

Poco prima, lo stesso 20enne avrebbe compiuto una rapina ai danni di un’altra attività commerciale in via Tribuna, con le analoghe modalità, portando via i contanti presenti nel registratore di cassa, circa 30 euro.

Mesi fa analoghi tentativi di rapine e tentate rapine erano stati messi a segno da parte di persone con precedenti del territorio.

Il 20enne sarebbe stato accusato 2 anni di analoghi reati.