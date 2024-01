FOGGIA – Dopo un giovedì di pioggia e vento, sull’Italia da domani venerdì 19 gennaio irromperà aria molto fredda di origine artica.

Il maltempo caratterizzerà il meteo di diverse regioni per un weekend in cui avremo nevicate a bassissima quota, in particolare al Centro, con i fiocchi che potrebbero spingersi fin quasi in pianura.

Intanto nella giornata di oggi, giovedì 18 gennaio, soffieranno intensi venti di Libeccio.

Il cielo al Nord sarà prevalentemente coperto, con isolati rovesci di pioggia previsti sul Triveneto al mattino e un ulteriore peggioramento delle condizioni meteorologiche in serata.

Rovesci e temporali interesseranno pure la Toscana, l’Umbria e il Lazio, estendendosi poi alla Campania entro sera.

Maggiori schiarite, invece, sono previste nelle altre regioni si legge su iLMeteo.it.

Il tempo sarà più autunnale che invernale, addirittura con un anticipo di primavera al Centro-Sud: sono previste massime anomale per gennaio, fino a 23°C a Siracusa, 21 a Bari, Lecce, Messina e Reggio Calabria, 20°C anche a Crotone e Palermo con sorprendenti 18°C ad Ascoli Piceno e Chieti.

Da venerdì sono in arrivo di masse d’aria molto fredda di origine artica che interesseranno principalmente la zona adriatica, portando condizioni meteorologiche instabili con precipitazioni in Emilia Romagna e lungo la fascia medio-adriatica, dove si prevedono nevicate anche nelle aree collinari.

I venti ruoteranno da Nord e diventeranno freddi e taglienti.

In giornata sono previste anche delle nevicate a bassa quota o localmente fino in pianura sull’Emilia, con possibili disagi alla circolazione autostradale: insomma da un anticipo di primavera torneremo nel crudo Inverno con neve a 200 metri in serata.

Le previsioni per venerdì indicano la possibilità di piogge già al mattino sul Nord-est e localmente sul Basso Tirreno, ma i fenomeni si intensificheranno soprattutto dal pomeriggio: le regioni più colpite saranno Emilia Romagna e Marche poi il maltempo in nottata dilagherà verso tutte le regioni centrali.

Sabato 20 gennaio avremo il picco instabile con un blizzard di neve al Centro-Sud!

Il termine ‘Blizzard’, usato dai canadesi, rappresenta un fenomeno meteo particolare con tanta neve spinta da burrasche di vento.

In pratica la nostra Bufera o tormenta! Ebbene il Canada si trasferirà per un giorno al Centro-Sud con tanta neve e tantissimo vento dal Lazio fino alla Calabria: la quota neve minima prevista è intorno ai 500 metri, ma localmente potremo scendere anche più in basso durante i fenomeni più intensi.

Prepariamoci dunque ad un sabato ‘canadese’.

Oggi, giovedì 18 gennaio – Al nord: miglioramento temporaneo. Al centro: piogge sparse sulle tirreniche, caldo anomalo sulle adriatiche. Al sud: tempo instabile con rovesci in Campania ed alta Calabria, caldo anomalo su Puglia e Sicilia.

Domani, venerdì 19 gennaio – Al nord: ingresso di aria polare, neve possibile in serata fino in pianura su Emilia Romagna, in collina in Lombardia. Al centro: maltempo verso le adriatiche con forti venti in serata.

Al sud: peggioramento marcato dalla tarda serata con crollo termico, venti gelidi e neve fino in collina nella notte.

Sabato 20 gennaio – Al nord: soleggiato ma gelido al mattino. Al centro: tempesta di vento e neve fino in collina, specie tra Lazio e versante adriatico.

Al sud: tempesta di vento e neve fino in collina.

Tendenza: forti gelate al mattino domenica, poi nuova settimana con temperature in sensibile aumento.