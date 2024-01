FOGGIA – La montagna che abbraccia il mare, vista ristoratrice per i pellegrini in viaggio lungo la via che nel nome di San Michele Arcangelo portava in Terra Santa, un cammino che oggi viene riscoperto in modo diverso.

“Non più con grandi pellegrinaggi ma piccoli gruppi lungo i tratturi che conservano la memoria del passaggio dei milioni di pellegrini che per 15 secoli hanno battuto questi sentieri”.

Tredici anni fa il santuario di San Michele Arcangelo entrava a far parte della lista del patrimonio mondiale dell’Unesco, poi toccò alle faggete della Foresta umbra.

“Il nesso tra queste due cose è il nucleo della storia stessa di questo territorio e il segreto per il suo sviluppo futuro”.

Centrale anche nella candidatura nazionale il tema dei cammini, a cui è dedicato il Festival Mònde che punta a portare il cinema nei luoghi marginali e creare il pubblico del futuro.

Contrastare lo spopolamento e consentire ai giovani di restare è l’obiettivo del percorso di questa città culminato con il riconoscimento di capitale pugliese della cultura per il 2024.

“E’ un territorio difficile che ha trovato una forma di riscatto nella cultura, pensiamo che questi siano gli ingredienti che possano aiutare i giovani a rimanere”.