MILANO – A distanza di un mese dallo scandalo del pandoro, per Chiara Ferragni le cose sembrano non migliorare, aumentando sempre di più la curiosità intorno alle “magagne” della vita dell’imprenditrice digitale.

Dopo la multa per la pubblicità fumosa per Balocco, l’inchiesta che vede sotto osservazione le uova di pasqua e la bambola Trudi che Ferragni aveva realizzato per beneficenza e a seguito delle voci di una profonda crisi tra Chiara e il marito Fedez, oggi a finire nel mirino dei media sono anche i follower dell’imprenditrice digitale.

Se fino a oggi i 29milioni di seguaci di Ferragni su Instagram non erano mai stati messi in discussione, nelle scorse ore ha iniziato a circolare una voce che vorrebbe che gran parte del pubblico della 36enne sia fake o abbia profili inattivi.

Secondo uno studio fatto da Inbeat.co, l’imprenditrice infatti avrebbe solo 17,7 milioni di utenti reali contro gli 11,9 milioni (ovvero il 41%) falsi o “dormienti”.

Una situazione questa completamente opposta rispetto a quella di Fedez, i cui seguaci sarebbero tutti reali.

Nonostante la task force di esperti in reputazione ingaggiati da Chiara Ferragni, la popolarità dell’influencer sembra essere in caduta libera a causa dei continui scandali che emergono ogni giorno sul suo conto e, che negli ultimi giorni è tornata a postare con continuità senza però proferire parola in merito alle notizie che stanno uscendo sul suo conto.

Un silenzio prolungato quello di Chiara che non sta affatto piacendo al pubblico, desideroso di risposte e chiarimenti.