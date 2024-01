Flying drone is filming video in the blue sky (ph: inabottle)

Foggia. Sabato 20 gennaio, in occasione della ricorrenza di San Sebastiano, Santo Patrono della Polizia Locale, alle ore 9.30, verrà celebrata la Santa Messa presso la chiesa San Filippo Neri in Foggia, Via F. Spera, 99. Il rito sarà officiato dall’Arcivescovo di Foggia – Bovino Mons. Giorgio Ferretti.

Al rito, accanto ad una rappresentanza del Corpo della Polizia Locale, parteciperà la sindaca di Foggia, Maria Aida Episcopo, l’assessora alla Polizia Locale, Daniela Patanoe le autorità del territorio.

Quest’anno la scelta della chiesta dove celebrare il rito è caduta sulla parrocchia del “Comparto Biccari” per dimostrare la vicinanza del corpo di Polizia Locale alla zona, così come avvenuto in passato per altri quartieri della città.

La celebrazione della ricorrenza di San Sebastiano sarà anche l’occasione per presentare alla città, con un volo dimostrativo, il neo costituito Reparto Volo UAS – Polizia Locale e Protezione Civile. Il nuovo reparto è costituito da due velivoli a pilotaggio remoto (droni) ai quali, con Decreto direttoriale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, è stata riconosciuta l’equiparazione ad aeromobili di Stato ai sensi dell’art. 746 del Codice della Navigazione.

Nove i piloti abilitati ai sensi di legge, di cui 5 con l’abilitazione massima per le “operazioni specific”. Di questi 8 sono appartenenti alla Polizia Locale e uno alla Protezione Civile del Comune di Foggia.

Nel corso della giornata verranno altresì illustrate le attività maggiormente rilevanti poste in essere dalla Polizia Locale e dalla Protezione Civile nel corso dell’anno appena terminato.

“La costituzione del Reparto Volo con i droni per la Polizia Locale di Foggia – dichiara l’assessore Patano – è un altro tassello di quel percorso di potenziamento e innovazione che come Amministrazione intendiamo portare avanti con determinazione, anche in chiave di supporto e sostegno alle azioni coordinate con lealtre forze dell’ordine sul territorio. Un rafforzamento necessario per dare ai foggiani risposte efficienti in materia di sicurezza e legalità”.