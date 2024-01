Manfredonia. Manfredonia piange la scomparsa di Antonio Guerra, 27enne del centro sipontino, deceduto improvvisamente lo scorso 14 gennaio 2024.

Da giorni, gli amici, i parenti, i lettori, tantissimi cittadini stanno manifestando il proprio affetto e il loro dolore per la morte del giovane Antonio, da tutti descritto come un bravissimo ragazzo, un giovane la cui vita è stata interrotta tragicamente per cause naturali.

I funerali di Antonio Guerra si svolgeranno il prossimo sabato 20 gennaio 2024, alle ore 16, nella Chiesa Cattedrale – San Lorenzo Maiorano di Manfredonia.

AI genitori, ai familiari, ai parenti, agli amici, di Antonio sincere e sentite condoglianze dalla redazione di StatoQuotidiano.it