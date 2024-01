VIESTE (FOGGIA) – Poteva avere più tragiche conseguenze l’incidente accaduto questa mattina a Vieste, in piazzale Giovanni XXIII.

A causa di una forte raffica di vento, il cancello in ferro, posto all’ingresso di quello che era il cortile della scuola elementare “Luigi Fasanella” (ex Tommaseo), in fase di ricostruzione, si è staccato dalla recinzione del cantiere abbattendosi su una coppia di anziani coniugi che in quel momento stava transitando sul marciapiede.

Il cancello ha preso in pieno la donna e, in parte, l’uomo. Ed è stata proprio la signora ad aver avuto la peggio, riportando fratture e lesioni, in particolare alla spalla e schiena.

Allertato il 118, sul posto è giunta un’ambulanza non medicalizzata, da Peschici i cui infermieri hanno soccorso i due malcapitati, successivamente visitati dal medico giunto con una seconda ambulanza.

Trasportati al Punto di Primo Intervento della “Coppitella”, i coniugi sono stati sottoposti alle cure del caso e, in particolare, a radiografia.

Per la donna, ai fini di ulteriori accertamenti, si è reso necessario il trasporto all’ospedale “Casa Sollievo” di San Giovanni Rotondo.

Sul luogo dell’accaduto, è giunta anche una pattuglia di carabinieri della locale tenenza e una della polizia locale, per gli accertamenti relativi allo stato della recinzione di cantiere e alla messa in sicurezza, o meno, del pesante cancello in ferro.

Immediatamente informato anche l’ufficio tecnico comunale che ha investito della circostanza l’impresa appaltatrice dei lavori, responsabile del cantiere.