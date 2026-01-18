L’Allianz Pazienza Cestistica San Severo espugna il “Giuseppe Bondi Arena” battendo l’Adamant Ferrara 76-86 nella 22ª giornata del campionato di Serie B Nazionale Old Wild West 2025/26. Due punti pesanti, conquistati con autorità, che ribaltano anche la differenza canestri e cancellano la sconfitta dell’andata.

La gara prende una direzione chiara sin dalle prime battute: San Severo parte fortissimo e piazza un parziale di 0-10 nei primi tre minuti. Ferrara fatica a trovare soluzioni efficaci, mentre i Neri mostrano grande fluidità offensiva e solidità difensiva. Alla prima sirena il punteggio è già eloquente: 12-24.

Nel secondo quarto l’Allianz Pazienza continua a controllare ritmo e inerzia. Bugatti, Mobio e Gherardini guidano l’attacco, supportati da un contributo corale che consente agli ospiti di andare all’intervallo lungo sul 32-50.

Ferrara prova a rientrare in partita nel terzo periodo, sfruttando un parziale di 10-0 che riporta gli estensi fino al -9. San Severo, però, non perde lucidità e chiude il quarto sul 61-69.

Nell’ultimo periodo, dopo un nuovo tentativo di rimonta dell’Adamant, i gialloneri ristabiliscono le distanze con le triple di Lucas e i canestri pesanti di Mobio, chiudendo definitivamente i conti sul 76-86 finale.

Quattro giocatori in doppia cifra per San Severo: Mobio, Bugatti, Lucas e Gherardini. Da segnalare anche i contributi di Bandini, Morelli, Todisco, Gattel e Ndour, a conferma di una prova collettiva di alto livello.

In agenda: prossimo impegno sabato 24 gennaio 2026, ore 20.00, sul campo della capolista Virtus GVM Roma 1960.

Da raccolta dati dell’ufficio stampa.