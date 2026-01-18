Edizione n° 5950

BALLON D'ESSAI

"CLONATO LA TARGA" // «Siamo i carabinieri, le hanno clonato la targa»: la nuova truffa che svuota le case degli anziani
18 Gennaio 2026 - ore  12:31

CALEMBOUR

TRAGEDIA // Incidente mortale sulla provinciale Laterza-Altamura: un giovane perde la vita
18 Gennaio 2026 - ore  12:56

Bruno Savoia è morto dopo l'esplosione di un petardo a Capodanno: aveva perso una mano

BRUNO SAVOIA Bruno Savoia è morto dopo l’esplosione di un petardo a Capodanno: aveva perso una mano

Savoia aveva perso la mano sinistra in seguito allo scoppio dell’ordigno ed aveva riportato gravi lesioni interne

BRUNO SAVOIA, PH REPUBBLICA.IT

BRUNO SAVOIA, PH REPUBBLICA.IT

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
18 Gennaio 2026
Cronaca // Focus //

Non ce l’ha fatta Bruno Savoia, il 43enne rimasto gravemente ferito nella notte di Capodanno a causa dell’esplosione di un petardo artigianale. L’uomo è morto questa mattina, poco prima dell’alba, all’ospedale Sant’Andrea di Vercelli, dove era ricoverato nel reparto di rianimazione dal 1° gennaio.

Savoia aveva perso la mano sinistra in seguito allo scoppio dell’ordigno ed aveva riportato gravi lesioni interne, oltre a ustioni in diverse parti del corpo. Viveva con la compagna Grazia in via Giacomo Leopardi 11, a Vercelli. Durante i festeggiamenti della notte di San Silvestro era sceso nel cortile del palazzo dove, insieme ad alcuni amici, aveva acceso un petardo che, secondo quanto emerso, sarebbe stato realizzato artigianalmente.

L’esplosione è stata violentissima e ha attirato l’attenzione degli altri inquilini dello stabile. In un primo momento l’uomo è stato soccorso dagli amici, che lo hanno caricato in auto e trasportato d’urgenza al pronto soccorso.

La compagna della vittima ha puntato il dito contro i ritardi nei soccorsi. «Ho chiamato l’ambulanza per 18 volte, ma non arrivava mai», ha denunciato la donna, sostenendo di aver più volte contattato il 118 prima che l’uomo venisse accompagnato in ospedale.

All’arrivo al Sant’Andrea, le condizioni di Bruno Savoia sono apparse subito gravissime. I medici lo hanno sottoposto a un delicato intervento chirurgico, ma non è stato possibile ricostruire l’arto amputato. Le ferite riportate nell’esplosione si sono rivelate incompatibili con la sopravvivenza.

Nelle prossime ore la Procura di Vercelli potrebbe disporre l’autopsia per accertare le cause esatte del decesso. Intanto proseguono le indagini dei carabinieri, volte a ricostruire la dinamica dell’accaduto e a verificare eventuali responsabilità.

Lo riporta leggo.it

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

