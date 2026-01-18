È di Federica Torzullo, la donna di 41 anni scomparsa lo scorso 8 gennaio, il corpo rinvenuto nella mattinata di oggi, domenica 18 gennaio, sotterrato in un canneto alle spalle dell’azienda del marito Claudio Agostino Carlomagno. Il cadavere è stato estratto dal terreno dai carabinieri e, dai primi accertamenti, il riconoscimento è avvenuto grazie agli indumenti indossati, agli oggetti personali e ai tatuaggi.

Secondo quanto emerso, il corpo risulterebbe integro. Il riconoscimento formale non è ancora stato completato e verrà effettuato nelle prossime ore presso l’obitorio del Verano, a Roma, dove la salma sarà trasferita dalla polizia mortuaria. Successivamente verrà disposta l’autopsia presso l’Istituto di Medicina Legale dell’Università La Sapienza.

Le operazioni, condotte dai carabinieri della stazione di Anguillara, della compagnia di Bracciano e dal Nucleo investigativo del gruppo di Ostia, sono iniziate intorno alle 9:30 e si sono concluse alle 16:45. Le indagini proseguono per chiarire le circostanze della morte e ricostruire quanto accaduto nei giorni successivi alla scomparsa della donna.

Intanto Claudio Agostino Carlomagno, marito della vittima e attualmente indagato per omicidio, si trova sotto custodia delle forze dell’ordine. L’uomo è stato trattenuto nella caserma dei carabinieri di Anguillara e, secondo quanto apprende Agenzia Nova, sarà trasferito in carcere a stretto giro. Nei prossimi giorni si terrà l’udienza di convalida dell’arresto.

A parlare è anche l’avvocato Andrea Miroli, legale di Carlomagno, che all’Adnkronos ha dichiarato:

«So che era sua intenzione recarsi autonomamente in caserma, ma è stato arrestato prima. Non c’è dubbio che sia stato privato della libertà personale a seguito dell’intervento delle forze dell’ordine. Presumo che sarà tradotto in carcere in serata».

Il legale ha inoltre precisato di non essere ancora a conoscenza del provvedimento specifico che ha portato alla misura restrittiva nei confronti del suo assistito.

Il ritrovamento del corpo all’interno dell’azienda riconducibile al marito rappresenta un elemento centrale dell’inchiesta, che resta in costante aggiornamento.

Lo riporta leggo.it