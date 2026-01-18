È morta Antonietta Di Leo, protagonista della vita sociale e culturale ortese

Orta Nova – Faceva politica senza essere inserita in liste elettorali né in liste di partito, oltre i colori e le ideologie. Antonietta Di Leo, venuta a mancare nei giorni scorsi all’affetto di chi la conosceva, la stimava e ne condivideva l’impegno a favore della collettività, è stata una figura di riferimento nel panorama sociale e culturale del territorio.

Nota per il suo costante impegno civico, il suo nome era spesso legato a iniziative locali e al Museo della Civiltà Contadina di Orta Nova “Michele Fabbiano”, ospitato presso il Palazzo Ex Gesuitico e inaugurato nel maggio 2019. Un progetto nato dall’impegno condiviso di amanti della storia locale che, insieme a lei, avevano contribuito a fondare e valorizzare il museo affinché diventasse un punto di riferimento per la comunità e per la riscoperta delle tradizioni del territorio.

Presidentessa dell’associazione di studi storici “I Cinque Reali Siti”, che gestiva il museo, Antonietta Di Leo, il 15 maggio dell’inaugurazione, aveva raccontato le numerose vicissitudini che avevano causato ritardi nell’apertura. In quell’occasione sottolineò come “il museo non appartenga all’associazione”, concependolo come un dono alla comunità ortese, confermando inoltre la disponibilità dei soci ad aperture programmate, soprattutto in occasione delle richieste delle scolaresche, per organizzare visite guidate e giornate di studio.

Numerosi i messaggi di cordoglio che hanno attraversato la rete e i social fin dal primo annuncio della sua scomparsa. Unanime il pensiero espresso: Antonietta Di Leo è stata esempio di impegno fattivo e di amore per la cultura, intesi come servizio, dedizione e abnegazione. Un impegno intriso di gentilezza e umanità, destinato a restare.

Tra i ricordi, le parole del consigliere comunale di minoranza di Orta Nova, Nicola Di Stasio:

«Quando la politica si faceva col cuore e non per interessi, quando la politica si faceva nei partiti dopo anni di gavetta e formazione, quando la politica era confronto e lealtà, anche da punti di vista diversi e diametralmente opposti, quando la politica era umiltà e dialogo. Quando la politica era politica. Mi mancheranno le nottate intere ai seggi elettorali di via Vittorio Veneto durante gli scrutini. Che la terra ti sia lieve, cara Antonietta».

Un messaggio di cordoglio è stato espresso anche dalla sezione ANPI di Orta Nova (Associazione Nazionale Partigiani d’Italia):

«È venuta a mancare la nostra storica compagna e socia Antonietta Di Leo. Abbiamo condiviso con Antonietta tanti momenti di partecipazione civica e non ha mai fatto mancare il suo contributo, anche critico, alla vita associativa. Siamo vicini alla famiglia in questo momento di dolore».

Riportato anche il messaggio del presidente provinciale ANPI, Michele Galante:

«Apprendo con dolore la notizia della scomparsa della compagna Antonietta Di Leo, donna volitiva e battagliera, animatrice delle lotte per la democrazia, la pace e l’antifascismo. Ai familiari e alla sezione ANPI di Orta Nova esprimo le più sentite condoglianze del Comitato provinciale e mie personali».

Un ulteriore messaggio di cordoglio è giunto da Antonio Belluna e Dimitri Cavallaro Lioi dell’associazione “Giovanni Panunzio”:

«La nostra non è stata una conoscenza intima né un’amicizia nel senso più stretto del termine, ma un incontro autentico nato nel mondo del volontariato, fondato su stima e rispetto reciproci. Ci hanno unito le battaglie sociali, l’impegno civile e il desiderio di contribuire a un cambiamento culturale per migliorare la nostra comunità. Ti ho conosciuta nel 2014 e, in ogni occasione culturale, ci siamo sempre riconosciuti con uno sguardo di considerazione e tenerezza. L’ultima volta che ci siamo sentiti è stata il 6 novembre 2025. Ci salutammo con la promessa di rivederci, promessa che oggi sappiamo non potrà essere mantenuta. Il tuo impegno, la tua gentilezza e la tua umanità restano».