Edizione n° 5950

BALLON D'ESSAI

MANFREDONIA TEATRO DALLA // La musica come linguaggio universale. Teatro Lucio Dalla gremito per “Disabilità e musica inclusiva”
18 Gennaio 2026 - ore  22:05

CALEMBOUR

TRAGEDIA // Incidente mortale sulla provinciale Laterza-Altamura: un giovane perde la vita
18 Gennaio 2026 - ore  12:56

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // Entusiasmo, Monsignore e calore: così la prima Foggia dell’era De Vitto – Casillo (FOTO MAIZZI)

ENTUSIASMO FOGGIA Entusiasmo, Monsignore e calore: così la prima Foggia dell’era De Vitto – Casillo (FOTO MAIZZI)

Sugli spalti e attorno al rettangolo verde si è respirata fin da subito un’aria diversa: curiosità, speranza, ma soprattutto calore.

Entusiasmo, Monsignore e calore: così la prima Foggia dell'era De Vitto - Casillo (FOTO MAIZZI)

Entusiasmo, Monsignore e calore: così la prima Foggia dell'era De Vitto - Casillo (FOTO MAIZZI)

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
18 Gennaio 2026
Cronaca // Foggia //

FOGGIA – È iniziata sotto il segno dell’entusiasmo, della partecipazione e di un forte richiamo identitario la nuova era del Calcio Foggia 1920 targata De Vitto–Casillo. Un primo atto che va ben oltre il campo (la gara contro il Giugliano) e che racconta di una città tornata a stringersi attorno ai propri colori, rispondendo presente al richiamo della società e della squadra, dopo l’era Canonico.

Sugli spalti dello Zaccheria e attorno al rettangolo verde si è respirata fin da subito un’aria diversa: curiosità, speranza, ma soprattutto calore. Un clima che Foggia conosce bene e che, nei momenti migliori della sua storia calcistica, ha sempre rappresentato un valore aggiunto. L’accoglienza riservata alla squadra è stata sincera, spontanea, carica di quella passione che non ha mai abbandonato la piazza, nemmeno nei momenti più difficili.

A rendere ancora più simbolico l’avvio di questo nuovo corso è stata la presenza di Monsignor Ferretti, che ha voluto benedire squadra e società, affidando il cammino rossonero a un messaggio di unità, sacrificio e responsabilità. Un gesto semplice ma carico di significato, che ha toccato tifosi, dirigenti e calciatori, sottolineando il legame profondo tra il club e il territorio.

FOTOGALLERY ENZO MAIZZI

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CASINO ONLINE NON AAMS

CASINO NON AAMS

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

Non ci vuole molta forza per fare le cose, ma viene richiesta molta forza per decidere cosa fare. (Elbert Green Hubbard)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO