Entusiasmo, Monsignore e calore: così la prima Foggia dell'era De Vitto - Casillo (FOTO MAIZZI)

FOGGIA – È iniziata sotto il segno dell’entusiasmo, della partecipazione e di un forte richiamo identitario la nuova era del Calcio Foggia 1920 targata De Vitto–Casillo. Un primo atto che va ben oltre il campo (la gara contro il Giugliano) e che racconta di una città tornata a stringersi attorno ai propri colori, rispondendo presente al richiamo della società e della squadra, dopo l’era Canonico.

Sugli spalti dello Zaccheria e attorno al rettangolo verde si è respirata fin da subito un’aria diversa: curiosità, speranza, ma soprattutto calore. Un clima che Foggia conosce bene e che, nei momenti migliori della sua storia calcistica, ha sempre rappresentato un valore aggiunto. L’accoglienza riservata alla squadra è stata sincera, spontanea, carica di quella passione che non ha mai abbandonato la piazza, nemmeno nei momenti più difficili.

A rendere ancora più simbolico l’avvio di questo nuovo corso è stata la presenza di Monsignor Ferretti, che ha voluto benedire squadra e società, affidando il cammino rossonero a un messaggio di unità, sacrificio e responsabilità. Un gesto semplice ma carico di significato, che ha toccato tifosi, dirigenti e calciatori, sottolineando il legame profondo tra il club e il territorio.

FOTOGALLERY ENZO MAIZZI