Foggia, “Catena della Pace” contro guerre e imperialismi: in piazza per il diritto internazionale

Una mobilitazione per riaffermare il ripudio della guerra e la centralità del diritto internazionale. È questo il senso della “Catena della Pace”, l’iniziativa promossa dal Coordinamento provinciale Capitanata per la Pace, svoltasI stamani a Foggia.

Cittadine e cittadini, associazioni e organizzazioni sindacali sono stati chiamati a partecipare alla manifestazione, che è partita da Piazza Cavour (lato via Vittorio Lanza) e si è conclusa in Piazza Umberto Giordano. L’invito degli organizzatori è stato di prendere parte all’evento esponendo bandiere e cartelli pacifisti, in segno di dissenso verso tutte le guerre in corso.

Secondo il Coordinamento, il mondo sta assistendo a una progressiva demolizione delle regole nate per prevenire i conflitti, con il principio di autodeterminazione dei popoli sempre più sacrificato a interessi militari, economici e geopolitici. Una dinamica che, denunciano i promotori, segna il ritorno degli imperialismi e della legge del più forte.

Una tappa per ogni conflitto

La manifestazione si è sviluppata lungo un percorso scandito da diverse “tappe”, ognuna dedicata alla denuncia di un conflitto armato in corso. Tra i temi al centro dell’iniziativa, le operazioni militari e terroristiche attribuite agli Stati Uniti in Venezuela, definite come tentativi di destabilizzazione in chiave neocolonialista legata allo sfruttamento delle risorse, a partire dal petrolio.

Ampio spazio è stato dedicato alla situazione in Medio Oriente, con la condanna del conflitto in Gaza, dove – secondo il Coordinamento – fame, bombardamenti e distruzioni non si sono mai arrestati, neppure durante i tentativi di cessate il fuoco. Alla tragedia palestinese si affiancano le violenze in Cisgiordania, gli attacchi nel Libano del Sud e il bando di numerose ONG internazionali considerate essenziali per la popolazione civile. Nel mirino anche il ruolo di Israele e Turchia nello scenario siriano, segnato da una nuova recrudescenza di violenze su base etnica.

A quasi due anni dall’inizio del conflitto, il Coordinamento ribadisce la richiesta della fine immediata della guerra in Ucraina, condannando i bombardamenti russi sulla popolazione civile e sulle infrastrutture, così come gli attacchi nei territori sotto controllo russo. La proposta resta quella di un cessate il fuoco immediato e della convocazione di una conferenza internazionale di pace.

Condanna anche per la repressione in Iran, dove la popolazione protesta contro il caro vita e per diritti, libertà e giustizia sociale. Una mobilitazione che, sottolineano gli organizzatori, non deve essere strumentalizzata da potenze esterne né trasformarsi nel pretesto per nuovi interventi militari.

Nel documento del Coordinamento trovano spazio anche le cosiddette “guerre dimenticate”, come quelle in Sudan, Repubblica Democratica del Congo, Yemen e Myanmar, conflitti devastanti che continuano a mietere vittime nel silenzio generale, spesso alimentati da interessi e attori regionali.

«Il diritto internazionale prevalga sulla legge del più forte»

«Difendere oggi il diritto internazionale – conclude il Coordinamento Capitanata per la Pace – significa opporsi a ogni guerra, occupazione e repressione, ovunque si manifestino». Una posizione che include la richiesta di fermare la produzione e l’invio di armi, in netta contrapposizione alle politiche del Governo Meloni e della Commissione Europea, accusate di alimentare la corsa agli armamenti.

Tra le rivendicazioni anche il rilancio del ruolo dell’ONU, attraverso una riforma democratica, e l’invito all’Unione Europea ad abbandonare il piano “Rearm Europe” da 800 miliardi di euro, tornando alle sue originarie vocazioni di pace, diplomazia e inclusione.

La Catena della Pace di Foggia vuole essere un segnale concreto di mobilitazione dal basso, rafforzato – spiegano gli organizzatori – dall’esempio delle grandi manifestazioni internazionali, come quelle della Global Sumud Flotilla a sostegno della Palestina.

Il percorso della manifestazione