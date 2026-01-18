FOGGIA – È iniziata sotto il segno dell’entusiasmo, della partecipazione e di un forte richiamo identitario la nuova era del Calcio Foggia 1920 targata De Vitto–Casillo. Un avvio che va ben oltre il risultato del campo e che coincide con la sfida contro il Giugliano, ma soprattutto con la voglia di una città intera di tornare a stringersi attorno ai propri colori dopo la fine dell’era Canonico.

Già nel pre-partita, allo stadio Zaccheria e nei suoi dintorni, si è respirata un’aria diversa: curiosità, speranza, calore. Foggia ha risposto presente, riempiendo gli spalti e facendo sentire il proprio sostegno alla squadra fin dal riscaldamento. Un clima che la piazza conosce bene e che, nei momenti più alti della sua storia calcistica, ha sempre rappresentato un valore aggiunto.

A rendere ancora più simbolico l’inizio di questo nuovo corso è stata la presenza di Monsignor Ferretti, che ha voluto benedire squadra e società poco prima del fischio d’inizio. Un gesto semplice ma carico di significato, accompagnato da un messaggio di unità, sacrificio e responsabilità, che ha coinvolto dirigenti, calciatori e tifosi, rafforzando il legame profondo tra il club e il territorio.

Con questo spirito il Foggia si è presentato alla sfida salvezza contro il Giugliano, in una gara dal peso specifico altissimo, pronta a dire molto non solo sulla classifica, ma anche sul carattere della squadra in questo nuovo capitolo della sua storia.