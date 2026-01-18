FOGGIA – È iniziata sotto il segno dell’entusiasmo, della partecipazione e di un forte richiamo identitario la nuova era del Calcio Foggia 1920 targata De Vitto–Casillo. Un avvio che va ben oltre il risultato del campo e che coincide con la sfida contro il Giugliano, ma soprattutto con la voglia di una città intera di tornare a stringersi attorno ai propri colori dopo la fine dell’era Canonico.
Già nel pre-partita, allo stadio Zaccheria e nei suoi dintorni, si è respirata un’aria diversa: curiosità, speranza, calore. Foggia ha risposto presente, riempiendo gli spalti e facendo sentire il proprio sostegno alla squadra fin dal riscaldamento. Un clima che la piazza conosce bene e che, nei momenti più alti della sua storia calcistica, ha sempre rappresentato un valore aggiunto.
A rendere ancora più simbolico l’inizio di questo nuovo corso è stata la presenza di Monsignor Ferretti, che ha voluto benedire squadra e società poco prima del fischio d’inizio. Un gesto semplice ma carico di significato, accompagnato da un messaggio di unità, sacrificio e responsabilità, che ha coinvolto dirigenti, calciatori e tifosi, rafforzando il legame profondo tra il club e il territorio.
Con questo spirito il Foggia si è presentato alla sfida salvezza contro il Giugliano, in una gara dal peso specifico altissimo, pronta a dire molto non solo sulla classifica, ma anche sul carattere della squadra in questo nuovo capitolo della sua storia.
Avvio equilibrato allo Zaccheria, con il Giugliano che prova a sorprendere il Foggia attraverso un possesso ordinato e qualche uscita rapida sugli esterni. I tigrotti tengono bene il campo nei primi minuti, mostrando attenzione difensiva e buona aggressività, ma senza riuscire a creare reali pericoli dalle parti di Perina.
Con il passare dei minuti cresce il Foggia, che prende progressivamente il controllo del gioco affidandosi alle palle inattive. Proprio da calcio piazzato arriva il vantaggio rossonero: Petermann disegna una punizione perfetta che supera la barriera e si infila alle spalle del portiere, sbloccando il risultato e accendendo lo Zaccheria.
Il Giugliano accusa il colpo e fatica a reagire, mentre i padroni di casa gestiscono il ritmo senza correre grandi rischi. Poco prima dell’intervallo è ancora Petermann a colpire: altra punizione, altro capolavoro, con il centrocampista che firma la doppietta personale e manda il Foggia al riposo sul 2-0.
Nella ripresa Capuano prova a cambiare qualcosa, aumentando il peso offensivo. Il Giugliano rientra in campo con maggiore convinzione e alza il baricentro, trovando il gol che riaccende le speranze: Egharevba, appena entrato, sfrutta una buona azione offensiva e accorcia le distanze, riportando i suoi in partita.
Il gol dà fiducia ai tigrotti, che spingono alla ricerca del pareggio, ma il Foggia si chiude con ordine e prova a colpire in ripartenza. La gara resta viva fino agli ultimi secondi, tra tensione e continui ribaltamenti di fronte.
Al 96’ l’episodio che può cambiare tutto: rigore per il Giugliano. Sul dischetto va Ogunseye, ma il suo tiro finisce alto sopra la traversa, spegnendo definitivamente le speranze di rimonta.
