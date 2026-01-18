Grotta Scaloria di Manfredonia alla biennale "Arte di Venezia" 2026

Nel percorso regionale avviato per la candidatura UNESCO delle grotte carsiche della Puglia preistorica, l’Amministrazione comunale di Manfredonia richiama l’attenzione sul valore scientifico e culturale di Grotta Scaloria, sito di rilevanza internazionale da decenni al centro di studi archeologici.

La delibera regionale n. 1970/2025 ha individuato una prima lista di Comuni e siti, dalla quale Manfredonia e Grotta Scaloria risultano esclusi. Una circostanza che ha reso necessario un intervento istituzionale per rappresentare in modo puntuale l’importanza del sito e chiederne l’integrazione nel percorso di candidatura, possibilità espressamente prevista dalla stessa delibera.

«Era doveroso intervenire con tempestività per portare all’attenzione della Regione il peso scientifico e culturale di Grotta Scaloria, riconosciuto da decenni a livello internazionale», dichiara l’assessora al Welfare e Cultura, Maria Teresa Valente.

L’attenzione dell’Amministrazione comunale sul sito non è recente. Sin dall’inizio del mandato è stato infatti riattivato il progetto del Parco di Grotta Scaloria, rimasto fermo per anni nonostante un finanziamento regionale già assegnato nell’ambito di un progetto di rigenerazione urbana risalente all’amministrazione Riccardi, con l’allora assessore all’Urbanistica Matteo Ognissanti.

Sul piano amministrativo, dopo un lungo periodo di stallo, l’assessore all’Urbanistica Giovanni Mansueto ha affrontato e risolto una situazione complessa, consentendo lo sblocco dell’iter. Il Consiglio comunale ha così concluso il percorso necessario alla realizzazione del Parco, permettendo il passaggio dalla fase progettuale a quella attuativa.

Parallelamente è stato avviato un lavoro di natura scientifica e culturale, coinvolgendo soggetti qualificati come l’Istituto Italiano di Archeologia Sperimentale, con l’obiettivo di restituire al sito una lettura rigorosa, fondata e accessibile, coerente con la sua rilevanza storica e archeologica.

Grotta Scaloria è nota alla comunità scientifica internazionale ed è legata a figure centrali dell’archeologia del Novecento, come Marija Gimbutas, che proprio in questo luogo ha condotto ricerche decisive sui rituali neolitici legati all’acqua e alla dimensione del sacro. Agli scavi ha lavorato anche l’archeologa Eugenia Isetti, oggi nuovamente coinvolta dall’Amministrazione nelle attività di studio e valorizzazione.

In questo contesto si inserisce l’annuncio della presenza di Grotta Scaloria alla Biennale Arte di Venezia 2026, in programma dal 9 maggio al 22 novembre. Il Padiglione della Lituania renderà omaggio all’eredità scientifica di Marija Gimbutas con un progetto incentrato sul sito, riconosciuto come “tempio dell’acqua” e luogo emblematico delle ricerche sul simbolismo del femminile e sul rapporto tra uomo e natura.

«Un riconoscimento di grande rilievo, che riporta Grotta Scaloria e Manfredonia all’interno di un dibattito culturale e scientifico internazionale di alto livello», conclude l’assessora Valente.