"CLONATO LA TARGA" // «Siamo i carabinieri, le hanno clonato la targa»: la nuova truffa che svuota le case degli anziani
18 Gennaio 2026 - ore  12:31

TRAGEDIA // Incidente mortale sulla provinciale Laterza-Altamura: un giovane perde la vita
18 Gennaio 2026 - ore  12:56

Incidente mortale sulla provinciale Laterza-Altamura: un giovane perde la vita

TRAGEDIA Incidente mortale sulla provinciale Laterza-Altamura: un giovane perde la vita

Per uno dei passeggeri non c’è stato nulla da fare: il giovane è morto sul colpo a causa delle gravissime lesioni

Incidente mortale sulla provinciale Laterza-Altamura: un giovane perde la vita

Redazione
18 Gennaio 2026
Tragico incidente stradale nella mattinata di domenica 18 gennaio lungo la strada provinciale 41 Laterza-Altamura, dove un’autovettura è uscita di strada provocando la morte di un giovane.

Il sinistro si è verificato intorno alle 8 e ha coinvolto un SUV con a bordo cinque ragazzi, tutti di età compresa tra i 20 e i 30 anni. Per uno dei passeggeri non c’è stato nulla da fare: il giovane è morto sul colpo a causa delle gravissime lesioni riportate nell’impatto.

Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli inquirenti, il conducente avrebbe perso il controllo del veicolo lungo il tratto extraurbano. L’auto è finita fuori strada, schiantandosi violentemente: l’urto ha distrutto la parte anteriore del mezzo, rendendo necessario l’intervento dei vigili del fuoco per liberare gli occupanti.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine. I feriti sono stati estratti dalle lamiere e trasportati d’urgenza al Grande Ospedale della Murgia di Altamura. Due dei giovani versano in gravi condizioni, mentre gli altri due avrebbero riportato ferite di minore entità.

I carabinieri hanno eseguito i rilievi per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità. La provinciale è rimasta chiusa al traffico per diverse ore per consentire le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza dell’area.

L’ennesima tragedia della strada ha lasciato sotto shock la comunità locale, tornando a riaccendere l’attenzione sulla sicurezza lungo le arterie extraurbane del territorio.

Lo riporta Quotidianodipuglia

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

