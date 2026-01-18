Incidente mortale sulla provinciale Laterza-Altamura: un giovane perde la vita

Tragico incidente stradale nella mattinata di domenica 18 gennaio lungo la strada provinciale 41 Laterza-Altamura, dove un’autovettura è uscita di strada provocando la morte di un giovane.

Il sinistro si è verificato intorno alle 8 e ha coinvolto un SUV con a bordo cinque ragazzi, tutti di età compresa tra i 20 e i 30 anni. Per uno dei passeggeri non c’è stato nulla da fare: il giovane è morto sul colpo a causa delle gravissime lesioni riportate nell’impatto.

Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli inquirenti, il conducente avrebbe perso il controllo del veicolo lungo il tratto extraurbano. L’auto è finita fuori strada, schiantandosi violentemente: l’urto ha distrutto la parte anteriore del mezzo, rendendo necessario l’intervento dei vigili del fuoco per liberare gli occupanti.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine. I feriti sono stati estratti dalle lamiere e trasportati d’urgenza al Grande Ospedale della Murgia di Altamura. Due dei giovani versano in gravi condizioni, mentre gli altri due avrebbero riportato ferite di minore entità.

I carabinieri hanno eseguito i rilievi per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità. La provinciale è rimasta chiusa al traffico per diverse ore per consentire le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza dell’area.

L’ennesima tragedia della strada ha lasciato sotto shock la comunità locale, tornando a riaccendere l’attenzione sulla sicurezza lungo le arterie extraurbane del territorio.

Lo riporta Quotidianodipuglia