Un Teatro Lucio Dalla gremito e partecipe ha fatto da cornice, sabato sera, all’evento “Disabilità e musica inclusiva”, appuntamento capace di unire arte, riflessione e partecipazione autentica. Una serata intensa, vissuta con attenzione e trasporto dal pubblico, che ha confermato come la cultura, quando è accessibile e di qualità, sappia parlare a tutti.

L’iniziativa, promossa dalla Louis Braille Società Cooperativa Sociale ONLUS, presieduta da Michele Corcio, con il patrocinio e il sostegno della Città di Manfredonia – Assessorato al Welfare e Cultura, in collaborazione con il Lions Club Manfredonia e l’APS Diomedes, guidata da Vittorio D’Ambrosio, ha offerto alla città un’esperienza culturale di alto profilo, affrontando il tema dell’inclusione attraverso il linguaggio universale della musica.

Cuore della serata è stato il concerto “Emozioni di vita”, che ha visto protagonista il pianista non vedente Franco De Feo, autore e interprete di musiche intense e raffinate, capace di trasmettere attraverso il pianoforte una straordinaria forza espressiva. Accanto a lui, l’Orchestra dei Cinque Reali Siti, diretta dal maestro Michele Gioiosa, ha accompagnato l’esecuzione con precisione e sensibilità. Molto apprezzata anche la partecipazione della violinista Dea, che ha arricchito ulteriormente il concerto ricevendo lunghi applausi.

Nel corso della serata, l’intervento di Michele Corcio ha offerto una riflessione lucida sul significato della disabilità e dell’inclusione, sottolineando come l’accesso alla cultura non debba essere un’eccezione, ma una condizione normale e necessaria per garantire pari opportunità.

Il sindaco Domenico La Marca ha evidenziato il valore dell’iniziativa: «Serate come questa raccontano una Manfredonia capace di accogliere, ascoltare e riconoscere la cultura come spazio aperto a tutti. La grande partecipazione del pubblico è il segno di una città che risponde quando le proposte sono autentiche e di qualità».

«Questa serata dimostra che la cultura è uno degli strumenti più efficaci per costruire inclusione reale», ha dichiarato l’assessora al Welfare e Cultura Maria Teresa Valente. «Quando la qualità artistica incontra l’attenzione alle persone, il risultato è quello che abbiamo vissuto: un teatro pieno, un pubblico partecipe e un messaggio forte».

A rendere fluido il racconto della serata è stata la conduzione di Annarita Granatiero, mentre la fotografa Rita Basta ha documentato l’evento con scatti capaci di restituirne intensità ed emozione.

L’iniziativa ha restituito alla città il senso più autentico della cultura come spazio condiviso, capace di includere, interrogare e unire. Il teatro pieno è stato il segno più evidente di una comunità che sa riconoscere il valore delle proposte culturali vere.

fotogallery in allegato ph rita basta