Lecce a San Siro, Foggia in festa per Casillo-De Vitto. Bari a rischio ultimo posto

Domenica ricca di appuntamenti calcistici su più fronti, dalla Serie A ai campionati dilettantistici, con particolare attenzione alle squadre pugliesi.

Serie A – Lecce di nuovo a San Siro

Seconda trasferta in quattro giorni a San Siro per il Lecce, chiamato a un’altra prova di carattere dopo la buona prestazione offerta contro l’Inter. Questa sera, con calcio d’inizio alle 20.45, la squadra allenata da Eusebio Di Francesco affronta il Milan, con l’obiettivo di sorprendere ancora una big del campionato.

Serie B – Bari con lo sguardo su Pescara e Palermo

In Serie B si disputano oggi due posticipi che interessano direttamente la zona bassa della classifica: Pescara-Modena alle 15 e Palermo-Spezia alle 17.15. La situazione è delicata per il Bari, attualmente a quota 17 punti in 20 partite, appaiato allo Spezia (17 punti in 19 gare) e con il Pescara a 14 punti ma con una partita in meno. I biancorossi, già penultimi, rischiano di restare soli al penultimo posto o addirittura di scivolare all’ultimo, a seconda dei risultati di giornata.

Serie C – Girone C: Foggia-Giugliano davanti a diecimila tifosi

Grande attesa allo stadio “Pino Zaccheria” per Foggia-Giugliano, in programma alle 20.30. Sono attesi circa diecimila spettatori, pronti a salutare i nuovi proprietari del club rossonero, Gennaro Casillo e Giuseppe De Vitto. Torna così un Casillo alla guida del Foggia: Gennaro è il figlio di Pasquale Casillo, storico presidente che negli anni d’oro portò i satanelli fino a sfiorare l’Europa.

Tra le altre gare del girone C in programma oggi: Siracusa-Audace Cerignola (ore 14.30) e Monopoli-Catania (ore 20.30).

Serie D – Girone H: il programma completo

Fitta anche la giornata in Serie D girone H, con numerosi incontri in calendario:

Ore 14.30 : Afragolese-Nola, Gravina in Puglia-Nardò, Real Normanna-Acerrana

: Afragolese-Nola, Gravina in Puglia-Nardò, Real Normanna-Acerrana Ore 15 : Barletta-Sarnese, Città di Fasano-Heraclea, Ferrandina-Francavilla in Sinni, Manfredonia-Pompei

: Barletta-Sarnese, Città di Fasano-Heraclea, Ferrandina-Francavilla in Sinni, Ore 15.30 : Martina-Virtus Francavilla Fontana

: Martina-Virtus Francavilla Fontana Ore 16: Paganese-Fidelis Andria

Eccellenza pugliese – Tutte le sfide

Giornata intensa anche in Eccellenza pugliese, con questo programma:

Ore 15 : Atletico Racale-Foggia Incedit, Brindisi-Atletico Acquaviva, Gallipoli-Canosa, Novoli-Soccer Massafra, Nuova Spinazzola-Toma Maglie, Taranto-Galatina, Taurisano-Bisceglie, Unione Calcio-Brilla Campi

: Atletico Racale-Foggia Incedit, Brindisi-Atletico Acquaviva, Gallipoli-Canosa, Novoli-Soccer Massafra, Nuova Spinazzola-Toma Maglie, Taranto-Galatina, Taurisano-Bisceglie, Unione Calcio-Brilla Campi Ore 17 : Virtus Mola-Ugento

: Virtus Mola-Ugento Ore 20: Polimnia-Bitonto

Una domenica che promette spettacolo, emozioni e possibili snodi decisivi per classifiche e ambizioni in tutti i campionati.

