“L’Eterna Domanda”, il nuovo progetto cinematografico di Domenico Rignanese ambientato sul Gargano

Un viaggio intimo e profondo alla ricerca del senso dell’esistenza umana, ambientato nei luoghi suggestivi del Gargano. “L’Eterna Domanda” è il titolo del nuovo progetto cinematografico del giovane regista Domenico Rignanese, vent’anni, alla sua seconda opera documentaristica.

Il documentario prende le mosse da un interrogativo universale che accompagna l’uomo da sempre: il significato della vita. Una domanda senza tempo, che attraversa la filosofia, la letteratura, la psicologia e le religioni, e che si intreccia inevitabilmente con il tema della sofferenza, fisica e mentale, come elemento costitutivo dell’essere umano. In questo percorso complesso e spesso contraddittorio, emerge un filo conduttore comune: la ricerca della felicità.

“L’Eterna Domanda” si propone di indagare questi temi attraverso testimonianze autentiche e toccanti, capaci di restituire profondità e umanità al racconto. Tra queste, il testo sul senso della vita scritto da Mariarosa Lauriola, scomparsa suicida a soli sedici anni e mezzo, divenuto nel tempo una sorta di testamento spirituale, e la testimonianza diretta di Marilia La Torre, che racconta la sua esperienza con una malattia rarissima, offrendo un potente esempio di resilienza e forza interiore.

Il progetto è frutto di un lavoro corale che vede Domenico Rignanese alla regia e all’ideazione, con Pasquale Salcuni alla fotografia e al montaggio. Il soggetto è firmato da Anna Maria Cristina Notarangelo e dallo stesso Rignanese, mentre la produzione è curata da Rhymers’ Club. Le riprese con drone sono affidate a Giuseppe Castellabate, con il supporto tecnico di Antonio Bisceglia e Comtainer. Le musiche originali portano la firma di Luigi Pio Azzarone, in arte Scar Lewis.

Nel documentario partecipano Flavio Leonardo Belvedere, Lucia Pia Caputo, Marilia La Torre, Raffaele Niro, Felice Piemontese e Antonella Carmela Totaro, con la presenza di Aura Belvedere e Bruno Guerra.

L’uscita del documentario è prevista nei prossimi mesi. L’opera è realizzata con il patrocinio del Comune di Monte Sant’Angelo e con il supporto dell’associazione “Un Girasole per la Vita”, a conferma del valore culturale e sociale del progetto.

