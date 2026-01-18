Edizione n° 5950

BALLON D'ESSAI

"CLONATO LA TARGA" // «Siamo i carabinieri, le hanno clonato la targa»: la nuova truffa che svuota le case degli anziani
18 Gennaio 2026 - ore  12:31

CALEMBOUR

TRAGEDIA // Incidente mortale sulla provinciale Laterza-Altamura: un giovane perde la vita
18 Gennaio 2026 - ore  12:56

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Stato news // Lucera, tragedia nella notte: muore un neonato di tre mesi trovato senza vita nella culla. Sindaco: “Sgomenti”

Lucera, tragedia nella notte: muore un neonato di tre mesi trovato senza vita nella culla. Sindaco: “Sgomenti”

SINDACO DI LUCERA, PITTA

IL SINDACO DI LUCERA, PITTA negli studi di StatoQuotidiano.it

AUTORE:
Giuseppe de Filippo
PUBBLICATO IL:
18 Gennaio 2026
Stato news //

Lucera, tragedia nella notte: muore un neonato di tre mesi trovato senza vita nella culla

Lucera – Un’intera comunità è sotto shock per la morte improvvisa di un neonato di appena tre mesi, trovato senza vita nella sua culla nelle ultime ore. Una tragedia che ha spezzato il silenzio della città e lasciato sgomenti familiari, amici e cittadini, accomunati da un dolore profondo e difficile da comprendere.

Secondo una prima ricostruzione, la madre del piccolo si sarebbe avvicinata alla culla accorgendosi che il bambino non dava segni di reazione. Immediata la richiesta di soccorso al numero di emergenza 112. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118, supportati dal medico Hems, che hanno tentato a lungo le manovre di rianimazione. Ogni sforzo si è però rivelato vano: il neonato era già deceduto.

La notizia si è diffusa rapidamente in città, generando sgomento e profonda commozione. Numerosi i messaggi di cordoglio che nelle ore successive hanno iniziato a circolare, segno di una comunità colpita nel suo profondo.

A esprimere pubblicamente il dolore di Lucera è stato anche il sindaco Giuseppe Pitta, che ha affidato ai social un messaggio carico di umanità e partecipazione:
«Non si può morire a tre mesi. Non riesco ad accettarlo. Il mio cuore è in frantumi. Riposa in pace piccolo Angelo e dona forza alla tua famiglia per affrontare questo immenso dolore».

In segno di rispetto e vicinanza, la città si è stretta attorno ai familiari del piccolo, nel silenzio e nel raccoglimento che una perdita così improvvisa e devastante impone.

Resta ora il dolore per una giovane vita spezzata troppo presto, una ferita profonda che segna l’intera comunità lucerina.

© StatoQuotidiano - Riproduzione riservata

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CASINO ONLINE NON AAMS

CASINO NON AAMS

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

Non ci vuole molta forza per fare le cose, ma viene richiesta molta forza per decidere cosa fare. (Elbert Green Hubbard)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO