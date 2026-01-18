Lucera, tragedia nella notte: muore un neonato di tre mesi trovato senza vita nella culla. Sindaco: “Sgomenti”

Lucera, tragedia nella notte: muore un neonato di tre mesi trovato senza vita nella culla

Lucera – Un’intera comunità è sotto shock per la morte improvvisa di un neonato di appena tre mesi, trovato senza vita nella sua culla nelle ultime ore. Una tragedia che ha spezzato il silenzio della città e lasciato sgomenti familiari, amici e cittadini, accomunati da un dolore profondo e difficile da comprendere.

Secondo una prima ricostruzione, la madre del piccolo si sarebbe avvicinata alla culla accorgendosi che il bambino non dava segni di reazione. Immediata la richiesta di soccorso al numero di emergenza 112. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118, supportati dal medico Hems, che hanno tentato a lungo le manovre di rianimazione. Ogni sforzo si è però rivelato vano: il neonato era già deceduto.

La notizia si è diffusa rapidamente in città, generando sgomento e profonda commozione. Numerosi i messaggi di cordoglio che nelle ore successive hanno iniziato a circolare, segno di una comunità colpita nel suo profondo.

A esprimere pubblicamente il dolore di Lucera è stato anche il sindaco Giuseppe Pitta, che ha affidato ai social un messaggio carico di umanità e partecipazione:

«Non si può morire a tre mesi. Non riesco ad accettarlo. Il mio cuore è in frantumi. Riposa in pace piccolo Angelo e dona forza alla tua famiglia per affrontare questo immenso dolore».

In segno di rispetto e vicinanza, la città si è stretta attorno ai familiari del piccolo, nel silenzio e nel raccoglimento che una perdita così improvvisa e devastante impone.

Resta ora il dolore per una giovane vita spezzata troppo presto, una ferita profonda che segna l’intera comunità lucerina.