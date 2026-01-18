Manfredonia apre il Carnevale: “È identità, tradizione e quest’anno anche solidarietà”

MANFREDONIA – Si è aperto ieri, 17 gennaio, il Carnevale di Manfredonia, evento che – come sottolinea il sindaco Domenico Lamarca – rappresenta “un pezzo dell’identità della città e della comunità”. “Dire Manfredonia vuol dire dire anche Carnevale”, ha dichiarato a margine dell’avvio delle iniziative.

Il primo obiettivo dell’amministrazione comunale, spiega il primo cittadino, è quello di valorizzare la tradizione e soprattutto tramandarla alle nuove generazioni: non solo nella partecipazione e nell’energia popolare, ma “nell’arte del costruire i carri”, considerata un patrimonio culturale da conservare e rilanciare.

L’edizione 2026 avrà però anche un significato particolare: il Carnevale “vestirà i panni della solidarietà”. Il Comune ha infatti accolto la proposta della comunità ucraina presente a Manfredonia di ospitare giovani provenienti dall’Ucraina. L’auspicio, ha aggiunto Lamarca, è di accogliere oltre 40 ragazzi, che saranno ospitati da scuole e famiglie del territorio per trascorrere dieci giorni “in maniera diversa”.

“È un bel segno – ha commentato il sindaco – Manfredonia ha bisogno di allargare e aprire le sue finestre al mondo”.

Infine, un messaggio ai cittadini e ai visitatori attesi per la manifestazione: “Lasciatevi contagiare dalla gioia e dalla nostra creatività”. E il saluto conclusivo, in coro: “E viva il Carnevale!”.