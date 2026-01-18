Cresce la protesta di circa “cinquanta famiglie” (come riferito) di Manfredonia in attesa dell’erogazione del contributo regionale previsto dalla misura “Sostegno Familiare”, destinata ai caregiver di persone con disabilità gravissima. Un’attesa che pesa su nuclei già duramente provati, e che ora solleva interrogativi sui tempi di pagamento da parte del Comune.

Dagli atti ufficiali della Regione Puglia emerge però un dato: le risorse sarebbero già state liquidate.

Con Determinazione dirigenziale n. 01661 del 10 dicembre 2025, il Dipartimento Welfare ha infatti disposto il pagamento della settima tranche, relativa alla mensilità di dicembre 2025, in favore di tutti gli Ambiti Territoriali Sociali pugliesi.

Per l’Ambito di Manfredonia – Comune capofila – la Regione ha stanziato 79.100 euro, destinati a 113 beneficiari, trasferendo di fatto le somme necessarie alla copertura del contributo. A questo punto, le attività per l’erogazione ricadrebbe interamente sull’Ambito territoriale, che deve completare le verifiche dei requisiti e procedere con i mandati di pagamento attraverso la piattaforma informatica dedicata.

«I fondi ci sono e sono stati già assegnati – spiegano alcune famiglie – ma da settimane attendiamo risposte certe. Per chi assiste quotidianamente un familiare non autosufficiente, anche pochi giorni di ritardo fanno la differenza».

La Regione, infatti, ha chiarito che l’obiettivo del provvedimento era proprio quello di garantire la continuità del sostegno economico entro il mese di dicembre, evitando vuoti assistenziali. Ora le famiglie chiedono trasparenza e tempi certi. La domanda è una sola: quando il si procederà ai pagamenti?