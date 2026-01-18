Manfredonia inaugura il 72° Carnevale: tradizione, creatività e solidarietà accendono Piazza del Popolo

Ieri, in una gremita Piazza del Popolo, si è aperto ufficialmente il 72° Carnevale di Manfredonia, una manifestazione che continua a rappresentare uno dei simboli più forti dell’identità cittadina.

Ad aprire gli interventi è stato il sindaco Domenico La Marca, che ha ricordato il profondo legame tra la città e il Carnevale:

«Dire Manfredonia significa dire Carnevale. Il nostro obiettivo è valorizzare questa tradizione e tramandarla non solo attraverso la passione e la gioia contagiosa che la caratterizzano, ma soprattutto attraverso l’arte della costruzione dei carri, un patrimonio che deve essere trasmesso alle nuove generazioni».

Il primo cittadino ha poi annunciato un’importante iniziativa di solidarietà che segnerà questa edizione:

«Quest’anno il Carnevale vestirà anche i panni dell’accoglienza. Grazie alla collaborazione con la comunità ucraina presente in città, ospiteremo oltre quaranta giovani provenienti dall’Ucraina, che saranno accolti dalle scuole e dalle famiglie sipontine per vivere dieci giorni sereni, immersi nel clima della festa. È un segno importante: Manfredonia ha bisogno di aprire le finestre al mondo».

A seguire, l’intervento dell’assessore Francesco Schiavone, che ha sottolineato il ruolo centrale delle scuole e delle associazioni nella realizzazione della manifestazione:

«Anche quest’anno tutti gli istituti comprensivi hanno partecipato con entusiasmo e creatività. Sono sette i gruppi mascherati iscritti e tornano, come lo scorso anno, le due associazioni dei maestri cartapestai che ripropongono la cartapesta sipontina, un vero motivo di orgoglio per la nostra città».

L’assessore ha poi ricordato le principali date del programma: domenica 15 febbraio la grande parata dei carri allegorici e dei gruppi mascherati; martedì grasso, 17 febbraio, la sfilata notturna, durante la quale gli abiti “prenderanno luce”; sabato 21 febbraio la Notte Colorata, con lo spettacolo conclusivo in piazza Papa Giovanni XXIII.

Non è mancato un accenno alle iniziative legate a San Valentino:

«Probabilmente ci sarà qualche novità dedicata al 14 febbraio, una sorpresa pensata per la comunità e per i visitatori».

Schiavone ha infine rivolto un invito ai turisti:

«Chi sceglierà Manfredonia in questo periodo non resterà deluso: oltre al Carnevale, sono previste aperture straordinarie degli attrattori culturali e visite guidate nel territorio cittadino e nel Gargano».

A completare il quadro è stato l’intervento della consigliera comunale Antonietta D’Anzeris, referente per il coordinamento con gli istituti scolastici, che ha evidenziato il grande lavoro svolto dietro le quinte:

«La macchina organizzativa nelle scuole è partita già prima di Natale. I laboratori sono stati avviati con largo anticipo e insegnanti, alunni, famiglie e sarte stanno lavorando con entusiasmo, creatività e un forte senso di appartenenza».

Un impegno che conferma ancora una volta come il Carnevale di Manfredonia sia un progetto collettivo, costruito giorno dopo giorno da tutta la comunità.

La serata inaugurale si è conclusa con un messaggio condiviso da tutti gli intervenuti: lasciarsi trasportare dalla gioia, dall’energia e dalla creatività di un Carnevale che continua a essere uno dei cuori pulsanti della città.

fotogallery antonio troiano