Edizione n° 5950

BALLON D'ESSAI

"CLONATO LA TARGA" // «Siamo i carabinieri, le hanno clonato la targa»: la nuova truffa che svuota le case degli anziani
18 Gennaio 2026 - ore  12:31

CALEMBOUR

TRAGEDIA // Incidente mortale sulla provinciale Laterza-Altamura: un giovane perde la vita
18 Gennaio 2026 - ore  12:56

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Stato news // Manfredonia, occasione sprecata: il Pompei resiste e strappa lo 0-0 al Miramare

Manfredonia, occasione sprecata: il Pompei resiste e strappa lo 0-0 al Miramare

AUTORE:
Giuseppe de Filippo
PUBBLICATO IL:
18 Gennaio 2026
Stato news //

Manfredonia, occasione sprecata: il Pompei resiste e strappa lo 0-0 al Miramare

Manfredonia, 18 gennaio 2026 – Passo falso del Manfredonia che, davanti al proprio pubblico, non riesce a superare il Pompei e deve accontentarsi di uno 0-0 che lascia più di un rimpianto. Contro la penultima forza del campionato, la squadra di Pezzella offre una prestazione sottotono, priva di ritmo e di idee, sbattendo a più riprese contro l’organizzazione difensiva degli ospiti.

Il Pompei si presenta al “Miramare” con un atteggiamento chiaramente attendista, schierando un compatto 5-4-1 che chiude ogni spazio tra le linee. Il Manfredonia prova a fare la partita, ma la manovra è lenta e prevedibile, con poche soluzioni negli ultimi trenta metri.

L’episodio chiave arriva al 42’ del primo tempo: Hernaiz si guadagna un calcio di rigore per un fallo subito in area, ma dal dischetto spreca una chance pesantissima facendosi respingere la conclusione dal portiere campano. Un errore che pesa sull’economia del match e incide sull’inerzia della gara.

Nella ripresa il copione non cambia. I sipontini mantengono il controllo del pallone, ma faticano a creare occasioni nitide, mentre il Pompei resta compatto, con tutti gli uomini dietro la linea della palla, difendendo con ordine il pareggio.

Nel finale cresce la tensione. In pieno recupero il Manfredonia protesta per un presunto fallo di mano in area, giudicato non punibile dall’arbitro. Al triplice fischio scoppia una mischia tra i giocatori delle due squadre, segnale evidente della frustrazione dei padroni di casa.

Un pareggio che rallenta il cammino del Manfredonia, ora atteso da due trasferte consecutive tutt’altro che semplici. La classifica resta corta, ma servirà ben altro atteggiamento per evitare che questo stop interno complichi ulteriormente il percorso stagionale.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CASINO ONLINE NON AAMS

CASINO NON AAMS

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

Non ci vuole molta forza per fare le cose, ma viene richiesta molta forza per decidere cosa fare. (Elbert Green Hubbard)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO