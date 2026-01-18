Manfredonia, occasione sprecata: il Pompei resiste e strappa lo 0-0 al Miramare
Manfredonia, 18 gennaio 2026 – Passo falso del Manfredonia che, davanti al proprio pubblico, non riesce a superare il Pompei e deve accontentarsi di uno 0-0 che lascia più di un rimpianto. Contro la penultima forza del campionato, la squadra di Pezzella offre una prestazione sottotono, priva di ritmo e di idee, sbattendo a più riprese contro l’organizzazione difensiva degli ospiti.
Il Pompei si presenta al “Miramare” con un atteggiamento chiaramente attendista, schierando un compatto 5-4-1 che chiude ogni spazio tra le linee. Il Manfredonia prova a fare la partita, ma la manovra è lenta e prevedibile, con poche soluzioni negli ultimi trenta metri.
L’episodio chiave arriva al 42’ del primo tempo: Hernaiz si guadagna un calcio di rigore per un fallo subito in area, ma dal dischetto spreca una chance pesantissima facendosi respingere la conclusione dal portiere campano. Un errore che pesa sull’economia del match e incide sull’inerzia della gara.
Nella ripresa il copione non cambia. I sipontini mantengono il controllo del pallone, ma faticano a creare occasioni nitide, mentre il Pompei resta compatto, con tutti gli uomini dietro la linea della palla, difendendo con ordine il pareggio.
Nel finale cresce la tensione. In pieno recupero il Manfredonia protesta per un presunto fallo di mano in area, giudicato non punibile dall’arbitro. Al triplice fischio scoppia una mischia tra i giocatori delle due squadre, segnale evidente della frustrazione dei padroni di casa.
Un pareggio che rallenta il cammino del Manfredonia, ora atteso da due trasferte consecutive tutt’altro che semplici. La classifica resta corta, ma servirà ben altro atteggiamento per evitare che questo stop interno complichi ulteriormente il percorso stagionale.