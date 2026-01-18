SIRACUSA – Una sconfitta che lascia l’amaro in bocca e che pesa, per classifica e per morale, soprattutto alla vigilia della penalizzazione attesa nei prossimi giorni. Al “De Simone” il Siracusa cade 0-1 contro l’Audace Cerignola al termine di una gara intensa, spezzettata dagli episodi e decisa da un calcio di rigore trasformato da Gambale al 34’ della ripresa, dopo conferma al FVS.

Il Siracusa di Marco Turati cercava punti pesanti e una risposta immediata dopo lo stop di Monopoli, ma si è ritrovato a fare i conti con una rosa ridotta dalle recenti cessioni di Parigini e Molina, non ancora rimpiazzati se non dall’arrivo del giovane Arditi dal Catanzaro. Dall’altra parte, un Cerignola in fiducia dopo il netto 4-0 al Potenza, privo dello squalificato Paolucci e dell’ex Cuppone, ceduto alla Virtus Entella, ma compatto e cinico nel momento chiave.

Primo tempo: Siracusa più propositivo, Farroni tiene in equilibrio

L’avvio è tutto di marca azzurra. Il Siracusa parte aggressivo, con baricentro alto e buona intensità: al 5’ Contini prova il destro, deviato in angolo, per il primo squillo della partita. Gli aretusei insistono e trovano una fase prolungata di pressione intorno al 22’, costruendo corner in serie e tentando la soluzione dal limite: Candiano calcia, poi Di Paolo non trova il varco giusto nella selva di maglie ospiti. Al 24’ è ancora Siracusa, con Gudelevicius, a confermare una produzione offensiva superiore, pur senza il guizzo decisivo.

Il Cerignola, però, non si limita a difendersi. Al 13’ D’Orazio disegna una traiettoria insidiosa che costringe Farroni a intervenire, con la palla che sfila di poco sul fondo. Al 42’ è Gambale a chiamare in causa il portiere azzurro: conclusione col destro e risposta pronta, a testimonianza di una partita che resta in equilibrio nonostante la spinta dei padroni di casa.

Nella seconda parte aumentano intensità e tensione. Il Cerignola prova a colpire soprattutto in ripartenza: D’Orazio prima spara alto al 22’, poi ci riprova dalla distanza al 26’ senza inquadrare lo specchio. Il Siracusa, dal canto suo, continua a macinare gioco e al 16’ sfiora il vantaggio in una delle azioni più emblematiche del pomeriggio: Limonelli colpisce al volo a portiere battuto, ma la difesa pugliese salva sulla linea, negando l’1-0 agli azzurri.

Al 29’ arriva un momento di frizione: contatto in area e controllo FVS, ma l’arbitro lascia correre e si riprende. È il preludio all’episodio decisivo. Al 32’ Sapola commette un’ingenuità pesante: perde palla in area e, nel tentativo di rimediare, colpisce Vitale. Il direttore di gara Manzo indica subito il dischetto; si va al FVS e la decisione viene confermata. Dal dischetto Gambale è glaciale: Farroni intuisce, ma il pallone finisce comunque in rete per lo 0-1 al 34’.

Il Siracusa prova a riversarsi in avanti nel finale, con orgoglio e con tutto ciò che ha. La chance del pari arriva al 44’: colpo di testa di Frisenna e intervento decisivo di Iliev, che si supera e salva il risultato. È l’ultima vera occasione di una gara in cui gli azzurri hanno dato la sensazione di poter meritare almeno un punto, ma sono stati puniti dall’episodio che ha indirizzato il match.

Il Cerignola esce dal “De Simone” con tre punti pesanti e la consapevolezza di saper soffrire; il Siracusa, invece, deve leccarsi le ferite e ripartire subito, perché tra una rosa corta e la penalizzazione alle porte, il margine d’errore si assottiglia ulteriormente. La prestazione, per intensità e iniziativa, offre spunti incoraggianti. Ma nel calcio, soprattutto in questa categoria, la differenza la fanno i dettagli: e stavolta il dettaglio è costato carissimo.

