Bari, 18 gennaio 2026 – A seguito della riparazione e del successivo ripristino del flusso idrico nella condotta denominata integrativa per la Capitanata nell’agro di Borgo Mezzanone, nel comune di Manfredonia (FG) si sono verificati fenomeni di intorbidimento delle acque. Al fine di ripristinare la qualità dell’acqua, sono in corso interventi di lavaggio della rete distributiva.

Al momento, a scopo precauzionale, l’acqua erogata può essere utilizzata per tutti gli usi ad esclusione di quello alimentare. Il ripristino del regolare servizio è previsto per domani, 19 gennaio 2026.

Al fine di sopperire al momentaneo disservizio e garantire l’approvvigionamento sostitutivo, è stata predisposta un’autobotte nel piazzale lungo la S.S. 544 angolo via Falcone.

Per informazioni: numero verde 800.735.735