18 Gennaio 2026

18 Gennaio 2026 - ore  12:56

Tragedia sulla provinciale tra Altamura e Laterza: muoiono Antonio e Cecilia Bigi. Tre giovani feriti gravi

ANTONIO CECILIA BIGI Tragedia sulla provinciale tra Altamura e Laterza: muoiono Antonio e Cecilia Bigi. Tre giovani feriti gravi

Le vittime e i feriti fanno parte di un gruppo di amici molto giovani, con età comprese tra i 25 e i 27 anni

Tragedia sulla provinciale tra Altamura e Laterza: muoiono Antonio e Cecilia Bigi. Tre giovani feriti gravi

Redazione
18 Gennaio 2026
ALTAMURA/LATERZA – È un bilancio drammatico quello dell’incidente stradale avvenuto nella mattinata di oggi, poco prima delle 8, lungo la strada provinciale 41 che collega Altamura, in provincia di Bari, a Laterza, nel Tarantino. Nello schianto, che ha coinvolto un Suv di grossa cilindrata, hanno perso la vita Antonio e Cecilia Bigi, fratello e sorella, mentre altri tre giovani sono rimasti gravemente feriti.

Le vittime e i feriti fanno parte di un gruppo di amici molto giovani, con età comprese tra i 25 e i 27 anni. Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli inquirenti, il gruppo stava rientrando dopo aver trascorso il sabato sera insieme quando, per cause in corso di accertamento, il Suv è rimasto coinvolto in un violento incidente.

Antonio Bigi, 21 anni, è morto sul colpo a causa delle gravi lesioni riportate nell’impatto. Le sue condizioni erano apparse da subito disperate ai soccorritori, che non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Nel pomeriggio, purtroppo, il bilancio si è aggravato ulteriormente: anche la sorella Cecilia Bigi, di quattro anni più grande, è deceduta dopo ore di lotta tra la vita e la morte. La giovane era stata trasportata d’urgenza al Policlinico di Bari, dove era ricoverata in condizioni gravissime. Le ferite riportate nello schianto si sono rivelate troppo estese e i medici non sono riusciti a salvarla.

Gli altri tre ragazzi coinvolti nell’incidente sono rimasti seriamente feriti. Due di loro sono ricoverati all’Ospedale della Murgia di Altamura, mentre il terzo è stato trasferito all’ospedale Miulli di Acquaviva delle Fonti. Le loro condizioni sono giudicate gravi, ma al momento non risulterebbero in pericolo di vita. I sanitari stanno monitorando costantemente il loro quadro clinico.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i soccorritori del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri, che hanno effettuato i rilievi necessari per chiarire la dinamica dello schianto. La strada è rimasta a lungo chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza dell’area.

Lo riporta leggo.it

LASCIA UN COMMENTO