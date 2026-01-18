Trinitapoli, discarica a cielo aperto a ridosso del comune: “Un disastro ecologico sotto gli occhi di tutti”

Nel primo pomeriggio di oggi, alle ore 14.30, i volontari dell’associazione Gens Nova hanno documentato con foto e video una delle discariche a cielo aperto più pericolose della Capitanata, situata a ridosso del territorio comunale di Trinitapoli.

L’area interessata è attraversata da un torrente completamente ricoperto da liquami e rifiuti di ogni genere. Una miscela tossica che, lentamente ma inesorabilmente, viene assorbita dal terreno, con il rischio concreto di contaminazione del suolo e delle falde acquifere. Uno scenario che lascia pochi dubbi: si tratta di un vero e proprio disastro ecologico.

Le immagini raccolte mostrano una situazione di degrado ambientale estremo, che sembra protrarsi da tempo, sollevando interrogativi pesanti sull’assenza di interventi da parte delle autorità competenti. Com’è possibile che un’area così compromessa, e potenzialmente pericolosa per la salute pubblica e l’ambiente, non sia mai stata bonificata?

«Siamo di fronte a una ferita ambientale gravissima, che non può più essere ignorata. È inaccettabile che un torrente trasformato in una discarica continui a sversare veleni nel terreno nel silenzio generale», dichiara Antonio Maria La Scala.

L’associazione Gens Nova chiede ora interventi immediati di messa in sicurezza e bonifica dell’area, oltre all’accertamento delle responsabilità. La tutela dell’ambiente e della salute dei cittadini non può più essere rimandata.