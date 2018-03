Pepe firma i decreti di revoca di Vascello e Guerrera (Udc)

Di:

Foggia – IL presidente della Provincia di Foggia, Antonio Pepe, ha firmato i decreti di revoca delle deleghe assegnate agli assessori espressione dell’Unione di Centro all’interno della Giunta provinciale (Vito Guerrera-lavori pubblici e Nicola Vascello- turismo). La decisione scaturisce a seguito delle indicazioni formulate dai coordinatori regionali del Popolo della Libertà in relazione al mutato quadro politico della Puglia. “Prendo atto delle risultanze politiche emerse al termine della riflessione sviluppatasi su scala regionale – commenta il presidente della Provincia -. Il prosieguo dell’esperienza di governo del centrodestra a Palazzo Dogana sarà da me valutato, in piena autonomia, dopo le elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale, avendo come unico e solo punto di riferimento gli interessi della Capitanata”. Immediate le reazioni del fronte politico. Per l’onorevole(Udc), che all’epoca dell’apparentamento per il ballottaggio che portò Pepe a vincere le elezioni si impegnò per un’intesa con il centrosinistra, “si tratta di un accordo ” nato male e finito male’”. Per il responsabile della sezione enti locali del Pd,, consigliere provinciale, con la revoca è stato “tradito l’elettorato che ha permesso a Pepe di vincere le elezioni. Spero che il presidente Pepe – ha concluso Pezzano – abbia il buon senso di dimettersi.”LE DICHIARAZIONI DI CAMPO IN MERITO ALLA FRAGILITA’ DELLA MAGGIORANZA DI PALAZZO DOGANA – Pepe “salvo per il turismo (con Vascello in emigrazione ndR)”, mentre il Pdl sarebbe paragonabile ad un “partito ingannatore” (in primis verso gli adepti di Ferdy Casini). Così il segretario provinciale del Pd di Capitanata,sull’attuale crisi che ha colpito la maggioranza di Palazzo Dogana, in un comunicato di fin gennaio. ”Il PdL vuole instaurare una Giunta monocolore truffando gli elettori dell’UdC e ribaltando il risultato delle amministrative”. A parere del segretario provinciale dei Democratici, Campo, “quello che si sta consumando a Palazzo Dogana è un delitto politico, che forse consentirà la sopravvivenza dell’Amministrazione ma certamente non garantirà alla Capitanata un governo degno di questo nome”.La decisione di estromettere l’UdC dalla Giunta Pepe “smaschera la volontà egemonica del PdL sull’area moderata – continua Campo – appena celata dal collateralismo di liste civiche nate esclusivamente per ragioni di aritmetica elettorale e geometria amministrativa”. Prima ancora del ritiro formale delle deleghe ai due assessori indicati dall’UdC “si è aperta la stagione del turismo politico, che ha già fatto guadagnare all’Amministrazione il sostegno di un partito assente alle elezioni provinciale. Contemporaneamente, si avanzano autocandidature ‘civiche’ per gli assessorati rivendicati dal PdL, prefigurando la permanenza e l’inasprimento dello scontro politico e amministrativo all’interno della maggioranza e della Giunta”. Condividendo le affermazioni dell’on. Angelo Cera, il segretario provinciale del PD fa appello al “senso di responsabilità e coerenza, politica e amministrativa, del presidente Pepe, affinché si eviti alla Capitanata questo indecoroso teatrino e si ponga fine ad un’esperienza incolore e insapore”. Si ricorda che la crisi in seno alla maggioranza del centrodestra di Foggia era insorta sin dallo scorso 30 gennaio, quando l’Udc aveva lasciato la maggioranza della Giunta Pepe, una Giunta che governa dal 2008 (con doppio incarico del presidente va precisato ndR) con La Destra foggiana e naturalmente con gli stessi centristi. Via gli assessori Vascello e Guerrera dalla maggioranza. Una maggioranza ora risicata, dato che con l’Udc lo scarto tra i consiglieri di Palazzo Dogana si sarebbe ridotto alla duplice cifra 30 a 16. Una situazione di fibrillazione, quella dei rapidi movimenti dei centristi, che starebbe interessando anche le Giunte di Lucera, Monte Sant’Angelo e San Severo.