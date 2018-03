Cane adottato da polizia trova droga

Di:



(ANSA) – BRINDISI, 18 FEB – Il suo padrone non poteva più tenerlo con sé, perché doveva trasferirsi altrove e, avendo avuto testimonianza in passato del suo particolare fiuto, lo ha donato alla polizia di Stato. E' la storia di Warren, un pastore tedesco adottato a Brindisi dai nuclei cinofili della polizia che oggi ha ripagato gli agenti delle cure e dell'affetto che gli sono stati riservati. Il cane poliziotto di 4 anni ha infatti scovato in casa di un giovane brindisino due chili e mezzo di hashish.

