Meridiana: fonti, in piano 900 esuberi

(ANSA) Il piano di Meridiana per arrivare all’accordo con Qatar Airways prevede 900 esuberi come base di partenza per la trattativa. Lo si apprende da fonti sindacali. Durante l’incontro ancora in corso al ministero dello Sviluppo c’è stata una illustrazione sintetica del piano da parte di Meridiana che, secondo quanto si apprende, ha chiesto ai sindacati un accordo preventivo sugli esuberi e sul nuovo contratto. (ansa)