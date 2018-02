Alla Juventus il derby della Mole

Di:

Torino. La stracittadina di Torino inizia male per la Juventus, che dopo un quarto d’ora deve rinunciare a Higuain, sostituito per infortunio da Bernardeschi. Non tutto il male vien per nuocere però in casa bianconera, perchè proprio il neo entrato diventa protagonista fornendo l’assist per la rete vittoria firmata da Alex Sandro al 33′.

Mazzarri perde così la prima partita sulla panchina granata, mentre Allegri resta in scia al Napoli, perde si Higuain (da valutare i tempi di recupero), ma almeno ritrova Dybala, in campo per una mezz’oretta nel secondo tempo.

