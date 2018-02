Di Battista a Cerignola “Cercano di distrarci”

Di:

Cerignola. “Sto girando il Paese per raccontare l’italia che vorrei. Il sistema è incancrenito e nelle sacche di potere cercheranno di ribellarsi se dovessimo arrivare ad aggredire i loro privilegi: vitalizi, maxi stipendi, auto blu ed il modo corrotto in cui gestiscono il potere”. Così Alessandro Di Battista nel corso della tappa cerignolana del tour “Il futuro in programma”.

“Si è fatto un clamore incredibile in questa settimana – ha continuato – su qualcuno dei 5 Stelle che non ha restituito ciò che aveva promesso di restituire ed oggi viene fuori un’inchiesta che fa capire come funziona il sistema della camorra e dei rifiuti. Le persone muoiono per la corruzione, ci stiamo ammalando di cancro a causa della corruzione perché corrompendo un politico vengono nascosti i rifiuti tossici che ci fanno ammalare.

Uniti siamo forti, anche se cercano di distrarci, di dividerci. Ognuno di noi – ha concluso Di Battista – è obbligato a diventare strumento di controinformazione, a dedicarsi alle politica, a professare legalità, a tentare di insegnare al proprio figlio non ad essere furbo, ma ad essere bravo e ad alzare la testa. Sventurato è un Paese che potrebbe avere tutto e si accontenta di bonus e mancette quando uniti, come popolo sovrano, saremmo capaci di ottenere e rivendicare diritti”. *