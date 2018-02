Calcio, ancora una sconfitta per il Manfredonia: salvezza lontana

Di:

Manfredonia, 18 febbraio 2018. ANCORA una sconfitta per il Manfredonia nel campionato di serie d, girone h. Per i sipontini sconfitti per uno a zero in trasferta contro il Pomigliano, con rete al 28′ del secondo tempo di Vincenzo Pisani. Per il Manfredonia la salvezza dista ora 6 punti, 12 i punti per gli uomini di mister Baratto, 18 quelli della Frattese, terz’ultima in classifica.

Formazioni

Pomigliano: Caparro, Savarise, Avella, Chiavazzo, Allegra, Mannone, Pisani Domenico, Labriola, Pisani Vincenzo, Marzullo, Vitiello.

All.: Catalano Raimondo

A Disposizione: Alcolino, Visierri, Marotta, Guidelli, Di Finizio, Panico, Del Prete, Padulano, D’Angelo

Manfredonia: Simone, Granatiero, Tristano, Martino, Mazzei, Esposito, Romito, Vatiero, Abbate, La Porta, La Forgia

All.: Baratto Giovanni

A Disposizione: Frison, Orlando, Rubino, Genchi, Diomande, Amendola, Stoppiello

Arbitro: Delrio Michele (Reggio Emilia)

1º Assistente: Pedone Vincenzo (Reggio Calabria)

2º Assistente: Dell’Orco Giovanni (Policoro)

A cura di Sipontina Prencipe, Manfredonia