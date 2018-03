“Monte Sant’Angelo, il richiamo al passato puo’ aiutare a comprendere il presente”

Di:

”Alla Segreteria dello “Stato Quotidiano”.

Gentile redazione,

ho letto sullo “Stato Quotidiano” alcuni interventi polemici di Forza Italia e PD di Monte Sant’Angelo su garantismo e Amministrazione Comunale d’Arienzo allo sbando. Una polemica che, a mio parere, fa perdere di vista la situazione di profonda crisi economico sociale che Monte Sant’Angelo vive da decenni e del che fare per superarla.

L’Amministrazione Comunale eletta a giugno dell’anno scorso è una nuova amministrazione diversa da quelle degli ultimi venti anni. Nuova perché composta di giovani animati dalla volontà di amministrare in maniera diversa dal passato, perché concepiscono la politica essenzialmente come servizio per i cittadini e non come mezzo per conquistare potere e clientele.

Sotto questo aspetto si tratta di una nuova classe dirigente alla quale bisogna dare un minimo di tempo necessario per affrontare i difficili, complicati problemi della nostra città, aggravati anche per il commissariamento degli ultimi due anni.

L’attuale situazione amministrativa ricorda quella del lontano passato degli anni ottanta del secolo scorso quando a Monte Sant’Angelo si insediò una nuova classe dirigente guidata dal ventiseienne sindaco Troiano.

Il richiamo al passato può aiutare a capire il presente e a prendere coscienza dei problemi di fronte ai quali Monte Sant’Angelo si trova. Allora si avviò un nuovo percorso fondato sulla valorizzazione delle risorse di cui Monte dispone ; zona monumentale, entroterra e Piana di Macchia. E così, furono bonificati i quartieri degradati dello Junno e del Fosso, furono recuperati il Castello e le Clarisse, ridotti a ruderi, furono aperti il Museo di Arti e Tradizioni popolari e la Palestra Polivalente, fu approvato il Piano Regolatore Generale.

Il turismo veniva considerato volano per l’economia di Monte Sant’Angelo. Oggi, dobbiamo riprendere quel cammino e l’Amministrazione Comunale, ritengo, si è mossa, in una situazione, ripeto difficile, nella stessa direzione e perciò, oltre alle polemiche, anche necessarie e utili, sarebbe opportuno che le forze politiche e civiche che operano nella città, maggioranza e minoranze, ciascun nel proprio ruolo, non dimenticassero mai che siamo tutti su una stessa barca che dobbiamo evitare che vada a fondo e che, invece, possa navigare verso il porto che significa possibile rinascita di Monte Sant’Angelo.

Distinti saluti.

Monte Sant’Angelo 15 febbraio 2018-

Stuppiello Giacomo