Orta Nova, Piazzolla su guardia medica “Un medico per i 17000 residenti”

Orta Nova, 18 febbraio 2018. ”Servizio guardia medica: presto i lavori di messa in sicurezza per l’edificio di Orta Nova. Resterà comunque la disponibilità di un solo medico per i circa 17000 abitanti nel corso di ciascun turno”. E’ quanto conferma il Direttore generale per la ASL della provincia di Foggia, dott. Vito Piazzolla.

Periodo di lunga influenza l’inverno 2017/18. Diverse le richieste per bambini e anziani in particolare presso i medici di famiglia, ma anche nelle ore del fine settimana o durante la notte quando il servizio sanitario viene prestato dalla cosiddetta guardia medica, definita più precisamente servizio di continuità assistenziale.

Pare però che, nel comune di Orta Nova, le unità di medici previste siano insufficienti ad assicurare il servizio in questione. Secondo testimonianze raccolte presso i medici locali nelle ore in cui sono lì, sul posto, ad adempiere al loro dovere, la postazione per il servizio di continuità assistenziale sarebbe oberato di lavoro per via di cittadini che disprezzano il mettersi in fila dal medico di famiglia e pediatra di libera scelta e diventano assidui frequentatori di tale servizio.

Il servizio di continuità assistenziale è composto di un solo medico senza ausilio di infermiere e di guardia giurata, abbandonato e ricordato dalle istituzioni solo in caso di aggressioni, in nessun modo tutelato. “È assurdo che un medico sia obbligato ad essere automunito e con patente per poter lavorare, inerpicarsi e cimentarsi nel trovare le innumerevoli vie per effettuare visite domiciliari” riferisce uno dei medici intervistati “è molto più pesante. Sarebbe diverso se fosse previsto un autista come per le ambulanze”. E poi “È giusto che il servizio del 118 sia ausiliato da 4 persone e la continuità assistenziale solo da 1 in sedi tra l’altro neanche molto sicure? Non credo”.

Altro però è il punto di vista espresso dal Direttore generale dell’Asl per la provincia di Foggia, dott. Vito Piazzolla, nominato nel 2015 con Deliberazione Giunta Regionale n.1704 del 2 Ottobre 2015 notificato allo stesso con decreto del Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano.

“Le regole per la definizione del contingente o, meglio, i parametri, sono concordati direttamente dal Ministero della Sanità prima di essere ratificati con una delibera regionale. Questa in corso, la delibera regionale intendo, effettivamente è un po’ di tempo che andrebbe rivista”. Tuttavia iniziative di intervento perché il servizio possa essere migliorato si starebbero progettando.

“Ci sono stati atti di vandalismo che lì [presso la sede della guardia medica di Orta Nova, ndr.] – riferisce il direttore – sono andati a rompere le vetrate e abbiamo pensato di metterla in sicurezza. C’è un piano di messa in sicurezza a cui la Regione sta pensando con previsione di telecamere e servizio vigilanza.”

Secondo quanto riferito dal dott Piazzolla, tutta la rete dei servizi sanitari in Puglia, che comprende il 118, il pronto intervento territoriale e la guardia medica, è disciplinata da regole precise al fine di mettere in sicurezza la popolazione. Le regole vengono definite dal Servizio Sanitario Nazionale e ratificate con delibere regionali che il Direttore Generale ASL fg ha il compito di eseguire.

Il servizio di continuità assistenziale o guardia medica andrebbe rivisto. La sua organizzazione andrebbe ripensata, forse. Ed in effetti pare si stia pensando ad una sua revisione complessiva sull’intero territorio nazionale.

Nel comune di Orta Nova nel corso di un turno di guardia medica risulta essere presente solo un medico su circa 17.000 abitanti. Ma pare che presso i vertici del Servizio Sanitario Nazionale, a Roma, si starebbe piuttosto valutando se mantenere o meno il servizio stesso.

“Non sono decisioni che prendiamo noi.” riferisce il Direttore Generale “Non dipende da noi. Se la Regione ha previsto due turni o tre turni, per esempio, io eseguo. Per di più se io ne prevedo uno in più, questo diventa un danno erariale per cui mi chiamano e li vogliono da me i soldi. Penso comunque che non ci sia esubero nel settore della continuità assistenziale”.

Il Direttore fornisce quindi delucidazioni sugli estremi dell’ultima delibera regionale attraverso cui si sarebbe ratificato il contingente di medici nominati per il servizio di continuità assistenziale relativamente ai Cinque Reali Siti e, nello specifico, su Orta Nova.

L’ultima delibera regionale in materia risale al 6 ottobre 1980. È la n. 7310 relativa al distretto del Servizio Sanitario n. 55 – Cerignola. Vi si legge che l’articolo 64 (Rapporto ottimale) dell’Accordo Collettivo Nazionale del 29/07/09, che disciplina i rapporti con i medici di medicina generale, al comma 2 prevede la presenza di un medico ogni 5000 abitanti residenti.

Vi si legge anche che, ai sensi dell’articolo 64 comma 2 citato, per il territorio di Orta Nova viene nominato un contingente pari a 4 medici che si alterneranno nell’arco di un mese per un totale di 448 ore. Questo a fronte di un numero di abitanti pari a 17075 unità. Ora, sempre dalla stessa delibera si evince che lo stesso contingente con lo stesso numero di ore si stabilisce per i comuni di Carapelle, Ordona, Stornara, Stornarella. Questo a fronte di abitanti 6695 per Carapelle, 2840 per Ordona, 5802 per Stornara, 5360 per Stornarella.

Non sembra che, nel fare un semplice confronto tra questi comuni e quello di Orta Nova, emerga chiaramente che un numero di 448 ore di continuità assistenziale, se possono essere sufficienti per 6695 o 2840 abitanti o 5802 o 5360, potrebbero non essere adeguati allo stesso modo per un comune dove gli abitanti sono almeno tre volte di più? Non sembra che, in un turno dove fosse previsto un solo medico, quel medico potrebbe non bastare a prestare un adeguato servizio di continuità assistenziale o guardia medica da rivolgere a ben 17000 abitanti e oltre?

Domande a cui solo il Ministero, pare, potrebbe fornire delle risposte. O delle soluzioni.

Il tempo solo, pare, potrà dirlo.

Daniela Iannuzzi