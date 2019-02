Antitrust: multa da 7 milioni a Sky su pacchetto calcio

Di:

Un successo del Codacons su tutti i fronti. Così l’associazione dei consumatori, che aveva depositato formale esposto all’Antitrust contro Sky, commenta la multa da 7 milioni di euro inflitta dall’Antitrust per violazione del Codice del Consumo.

“La vicenda nasce da un nostro dettagliato esposto in cui denunciavamo la pratica scorretta di Sky che, lasciando intendere al consumatore come il pacchetto calcio comprendesse tutte le partite di serie A, modificava le scelte economiche degli utenti – spiega il presidente Carlo Rienzi – Ora però al Codacons la multa Antitrust non basta: Sky deve rimborsare tutti coloro che hanno sottoscritto l’abbonamento calcio restituendo ai propri clienti quanto pagato, alla luce della decisione dell’Autorità”.

Se ciò non avverrà, il Codacons è pronto ad intentare una causa risarcitoria collettiva contro la società per conto di tutti coloro che hanno acquistato l’abbonamento calcio per il campionato 2018/2019 – conclude l’associazione.