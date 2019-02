Campionati interregionali FIKBMS, bene Team Magnum

Di:

Domenica 17 febbraio si sono svolti al Palasport di Barletta gli interregionali FIKBMS, per la qualificazione al Criterium di metà marzo a Rimini.

I nostri atleti portano a casa 3 ori e 3 argenti dimostrando di avere un elevato spessore tecnico ed agonistico.

Un’ottima prestazione, per questi atleti che nella maggior parte dei casi sono tutti alle prime esperienze togliendo gli atleti Senior e Junior che combattono da diversi anni nel nostro team e che infatti non hanno deluso le aspettative del loro maestro Rino Magno, portando a casa un prezioso primo posto.

Altissimo spirito di gruppo, coach e supporto arbitrale di alto livello e genitori che con alta sportività hanno supportato tutti gli atleti, piccoli e grandi.

Di seguito i risultati :

2.class. LA TORRE Sara – 37 kg. Ycad.

2.class. PAGANO Thaissa +42 kg. Ycad.

1.class. BOTTALICO Alessio – 45 kg. CAD.

2.class. CORVINO Valentina – 60 kg. Ocad.

1.class.ZERULO Francesco – 74 kg junior

1.class.IACOVIELLO VINCENZO – 69 kg senior

Hanno partecipato anche:

STELLUTI ANTONIO

CORVINO SARAH

GATTA CRISTIAN

TOMAIUOLO DANIELE

GATTA MICHELE

PALMIERI ALESSANDRO

I primi qualificati si assicurano il diritto di accesso al prestigioso Criterium che selezionerà gli atleti per i campionati Italiani e per la successiva formazione della Nazionale Italiana.

Il percorso è ancora lungo ma i nostri atleti hanno tutte le carte in regola per realizzare questo sogno e vestire i colori della nostra Nazionale!

Redazione StatoQuotidiano.it