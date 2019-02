Continua ‘Peso Piuma’, la stagione di prosa della Città di Manfredonia

Di:

“Esemplari femminili” della compagnia Fattoria Vittadini: la forza, la passione e la libertà della danza per raccontare la donna. Venerdì 22 febbraio 2019 ore 21.00 – Teatro comunale “Lucio Dalla”, Manfredonia.

Che cosa significa essere donna oggi? Quale contributo può dare il femminile al rinnovamento della società?

Se lo sono chieste la coreografa e performer italiana Francesca Penzo e Tamar Grosz, coreografa e performer israeliana, che qualche anno fa hanno iniziato ad investigare sul tema della donna e della femminilità.

Il risultato finale di questo processo di ricerca è “Esemplari femminili” della compagnia Fattoria Vittadini in programma venerdì 22 febbraio al Teatro “L. Dalla” di Manfredonia – all’interno di “Peso Piuma”, la stagione di prosa 2018/19 organizzata dal Comune di Manfredonia e dal Teatro Pubblico Pugliese in collaborazione con la compagnia Bottega degli Apocrifi.

«L’intento – spiegano le interpreti – era offrire uno sguardo personale sul tema, che potesse essere anche universale e riferirsi in modo chiaro e poetico a un pubblico sia maschile che femminile. Tale processo ha visto una prima tappa nella versione breve “Why are we so f**ing dramatic?”. Alla versione breve è seguito un ampliamento, un’indagine meditata sul tema che ha permesso la creazione di una nuova versione, proposta ora nella forma compiuta».

Attraverso la metafora della descrizione fisiologica, due esemplari femminili si fanno osservare e svelano le dinamiche proprie di un mondo che abitano quotidianamente.

La loro è una dichiarazione di femminilità ed esistenza, una primavera annunciata nel loro essere donne. Dopo un inizio scanzonato ed esuberante, lo sguardo si fa più intimo e riflessivo, a voler indagare una maturità, una interiorità che trasporta lo spettatore verso il lato oscuro della femminilità, in una tensione fisica ed emotiva che portata al suo culmine, atterra in un paesaggio onirico, intimo.

Il progetto ha visto la collaborazione di diversi artisti che hanno condiviso e contribuito alla visione femminile e femminista che lo caratterizza.

Ideazione e coreografie sono di Francesca Penzo e Tamar Grosz con la consulenza di Matan Zamir. Le musiche sono di Clèment Destephen, la scenografia di Eva Karduck, le luci di Giulia Pastore, i costumi di Gabriella Stangolini, la voce narrante di Barbara Granato. Produzione Fattoria Vittadini e START – Interno 5, coproduzione NEXT / Regione Lombardia.

Ed è proprio grazie al Progetto NEXT – Laboratorio delle idee per la produzione e la distribuzione dello spettacolo dal vivo, ideato e promosso dalla Regione Lombardia, e al Teatro Pubblico Pugliese che Esemplari Femminili farà tappa a Manfredonia.

BIGLIETTI: I SETTORE intero € 15,00 / ridotto € 13,00 | II SETTORE intero € 13,00 / ridotto € 11,00 | GALLERIA intero € 11,00 / ridotto € 9,00. SPECIALE UNDER 19 € 7,00

La biglietteria del Teatro “Dalla”è aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 11 alle 13 e dalle ore 18 alle 20 e nei giorni di spettacolo dalle ore 17.

INFO E PRENOTAZIONI:

Teatro Comunale Lucio Dalla / Botteghino 0884.532829 | 335.244843 www.bottegadegliapocrifi.it

Ufficio Cultura Comune di Manfredonia 0884.519710 www.comune.manfredonia.fg.it

Biglietti on line www.vivaticket.it | www.teatropubblicopugliese.it

INGRESSO PUBBLICO ore 20.30. INIZIO SPETTACOLO ore 21.00.

Per gli accrediti allo spettacolo e le interviste contattare l’ufficio stampa.

