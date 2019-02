Di:

La chiamano “Generazione iGen”, neologismo di matrice statunitense ideato dalla psicologa Jean Twenge, docente presso la San Diego State University. Di chi si tratta? A giudicare dall’effetto fonetico, il termine iGen potrebbe avere a che fare con i “Geni”, o forse con gli “Igienici”; se anche tu hai ragionato in questi termini, sappi però che sei fuori strada. Con questa espressione di nuovo conio ci si intende infatti riferire alle persone nate dopo i cosiddetti “Millenials” vale a dire nell’arco temporale che va dal 1997 al 2010. Perché un focus così mirato a tale range di ragazzi? L’elemento caratterizzante tale generazione è l’utilizzo diffuso di internet e della tecnologia in genere a partire dalla nascita. Per cui i membri di questa “generazione” sono considerati avvezzi all’utilizzo di social media e telefonini al punto da essere “connessi”potenzialmente h24, come descritto esaustivamente anche in una recente pubblicazione [1]. Lasciando agli esperti di settore l’analisi degli aspetti sociologici relativi a questa interazione perenne con smartphone, Iphone, tablet o cellulare di primissima generazione, da un punto di vista di salute siamo poi così sicuri che non ci sia nessun effetto collaterale connesso a questa mania di eterna reperibilità?

fonte https://www.laleggepertutti.it/275216_cosa-succede-se-dormi-con-il-telefono-cellulare-vicino