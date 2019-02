Manfredonia. Prima assemblea dell’associazione commercianti (FOTO)

Di:

Manfredonia, 18 febbraio 2019. Si è tenuta oggi 17 febbraio presso il Luc, alle ore 1830, la prima assemblea della neonata ‘Associazione dei commercianti’ di Manfredonia, costituitasi il 29 gennaio di quest’anno.

Presenti nuomerosi rappresentanti di categoria che hanno voluto così far sentire la loro voglia di partecipare a questo nuovo progetto di associazione nato con l’idea di riunire le voci dei commercianti per difendere i propri diritti e compattarsi quindi al meglio nell’iniziative e nelle idee che li accomunano.

“L’idea di creare un’associazione nasce prima di tutto per creare un’unica voce rispetto agli enti pubblici ma anche per aggregarci in un momento di particolare difficoltà per chi possiede un’attività commerciale.

Per sostenere la parte economica della nostra città bisogna ripartire da ciò che questa ha e noi commercianti rappresentiamo, insieme ad altre categorie, una fetta importante della vita cittadina. Chi voglia iscriversi è ben accetto”, dice il Presidente dell’associazione, Raffaele Fatone.

“Uniti si può realizzare qualcosa di interessante ed abbiamo bisogno delle idee e dell’impulso di più gente possibile, è inutile dire che quest’associazione non si rivolge solo ai commercianti del centro ma a tutti quelli della città. Ci tengo a dire che l’associazione non ha nessuno schieramento politico ma nasce per perseguire l’interesse del territorio”, le parole di Giovanni Feltri, vicepresidente dell’associazione.

Già da tempo c’era fermento tra alcuni commercianti, soprettutto del centro, affinchè si potesse arrivare a far sentire le proprie opinioni per quanto riguarda le decisioni dell’amministrazione relativamente alla questione ‘mercato settimanale’ e ad altre che, a loro parere, erano contrarie ai loro interessi ed a quelli della città.

Il consigliere dell’associazione Paglione tiene a precisare: “La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stato l’aver deciso di tenere il mercato settimanale di Zona Scaloria il 24 dicembre arrecando così danno all’economia locale come anche lasciare agli ambulanti che arrivano da altre città la decisione del giorno in cui ‘recuperarelo’ qualora il mercato venga annullato perché cade in giorni festivi o per altre ragioni. Il nostro intento è di farci portatori degli interessi della nostra categoria ma anche della stessa Manfredonia”.

A cura di Libera Maria Ciociola