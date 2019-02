Princes per Foggia: la scherma internazionale torna nel cuore della Capitanata

Di:

Foggia, 18 febbraio 2019 – Princes Industrie Alimentari, società che gestisce nella Capitanata il più grande stabilimento in Europa per la trasformazione del pomodoro, annuncia oggi il proprio sostegno ai Campionati Europei Cadetti e Giovani 2019 che quest’anno si svolgeranno a Foggia dal 22 febbraio al 3 marzo 2019.

Princes Industrie Alimentari, parte del Gruppo Princes leader mondiale nel food&beverage, si impegna nella valorizzazione del territorio in cui opera, attraverso il supporto a iniziative di responsabilità sociale che possano promuovere lo sviluppo e la crescita delle comunità locali. Un impegno che Princes rinnova oggi sostenendo questa importante manifestazione internazionale che metterà Foggia al centro dell’attenzione del mondo sportivo e che porterà in città delegazioni provenienti da 40 Paesi per un totale di circa 1250 atleti.

“Crediamo che i Campionati di Scherma siano un momento fondamentale per Foggia: sia perché accrescono l’attenzione verso il territorio e le sue necessità, sia perché possono rappresentare un’importante occasione di crescita e sviluppo. Lo sport, inoltre, è universalmente riconosciuto come uno dei modi più incisivi attraverso cui i giovani possono esprimersi e contribuire a dare valore al territorio” – afferma Gianmarco Laviola, Amministratore Delegato di Princes Industrie Alimentari – “Come Princes riteniamo che il supporto a questa importante competizione sia un modo per restituire in parte al territorio ciò che ci viene donato: un frutto della terra così prezioso e unico come solo il pomodoro pugliese sa essere”.

La comunità foggiana possiede una radicata passione per la scherma che nel tempo ha generato numerosi talenti che hanno raggiunto i più alti livelli nelle competizioni internazionali. Grazie a questa edizione del Campionato continentale, Foggia ospiterà le eccellenze della scherma italiana e internazionale a oltre 15 anni dalla precedente organizzazione della competizione.

Princes rappresenta una delle principali aziende del Sud Italia, che trasforma oltre 300.000 tonnellate di pomodoro all’anno nello stabilimento di Foggia. L’azienda è impegnata nello sviluppo di un futuro sostenibile e a lungo termine per tutta la filiera del pomodoro. Un obiettivo perseguibile solo con la promozione della legalità e dell’approccio etico al lavoro. Con questa convinzione, Princes ha scelto di lavorare solo pomodoro 100% pugliese e di rifornirsi esclusivamente da aziende agricole che abbiano conseguito i più alti standard etici di rispetto del lavoro nei campi.

Princes Industrie Alimentari (PIA) è una società italiana leader in Europa nella lavorazione del pomodoro, costituita nel 2012 e con sede a Foggia. PIA impiega oltre 500 lavoratori durante tutto l’anno; il personale coinvolto nelle attività supera le 1600 unità al culmine della campagna del pomodoro. PIA fa parte del gruppo internazionale Princes, leader europeo nel settore del food&beverage. In Princes lavorano 7.000 persone distribuite in 14 siti produttivi distribuiti principalmente in Europa.

