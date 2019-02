Secondo weekend a Monte Sant’Angelo per “Monumenti in cerca di attore”

Di:

Le storie della storia sono divenute un appuntamento cult grazie a “Monumenti in cerca di Attore. Reading teatrali per speciali visite guidate”, progetto dell’Agenzia di comunicazione e promozione Scopro, con l’obiettivo di promuovere un’innovativa e dinamica modalità di fruizione dei beni culturali quali motore della promozione turistica. Doppio appuntamento nel weekend: sabato 23 all’Abbazia di Santa Maria di Pulsano e domenica 24 nel Museo Etnografico Tancredi con l’appuntamento per i più piccoli e il laboratorio dedicato alle ostie piene. Il progetto è vincitore del bando “#InPuglia365. Cultura, natura, gusto 2018-2019” dell’Agenzia regionale del turismo, Pugliapromozione. Ingresso libero ma con prenotazione: 3405533031 o info@agenziascopro.it.

Il viaggio cultural-narrativo, dopo le tappe del Santuario di San Michele Arcangelo e del Castello, riparte in direzione di due altri suggestivi luoghi dell’identità e della cultura della Città dei due Siti UNESCO, dove è possibile toccar con mano e percepire la straordinaria unicità del patrimonio storico materiale ed immateriale.

Nel weekend del 23 e 24 febbraio 2019, infatti, sarà possibile vivere il fascinoso silenzio dell’Abbazia e degli Eremi di Santa Maria di Pulsano (sabato 23 alle ore 20) e la magica narrazione della figura del Maestro Tancredi presso il Museo Etnografico con laboratorio enogastronomico sulle ostie piene (domenica 24 alle ore 17). Appuntamenti che faranno scoprire le tradizioni di Monte Sant’Angelo attraverso narratori speciali che sapranno emozionare i partecipanti con un racconto coinvolgente di luoghi, storie e personaggi.

“Due appuntamenti che strizzano l’occhio ad un target trasversale di pubblico che, puntando sul coinvolgimento emozionale e sensoriale e su un linguaggio accessibile ed accattivante, vive e fruisce in maniera attiva delle informazioni storico-culturali” – spiega Rossella Ciuffreda, responsabile dell’Agenzia di comunicazione e promozione Scopro – “Siamo molto contenti della risposta che questo nuovo format sta registrando, soprattutto da parte delle famiglie con bambini, che in questo modo vedono facilitata ed incentivata la possibilità di poter svolgere un’esperienza turistica su misura”.

Altra novità proposta da “MICA” è l’ideazione di strumenti molto stimolanti per la creatività e l’apprendimento dei bimbi. “Per l’occasione abbiamo elaborato ad hoc una mappa di Monte Sant’Angelo e dei suoi monumenti da colorare e disegnare. Un nuovo strumento che coinvolge i bambini nell’esperienza di visita e che fornisce loro una motivazione e stimoli alla conoscenza affinchè il loro percorso di visita non si fermi ai luoghi più battuti come il Santuario”.

Per i più piccini, dunque, l’appuntamento è per domenica 24 febbraio con “C’era una volta… il Museo Tancredi”, dove i partecipanti, attraverso un reading teatrale a cura di “Kuziba Teatro”, conosceranno la figura di Giovanni Tancredi, realizzatore di sogni, inventore di mondi, al secolo maestro di Scuola elementare, appassionato del suo mestiere e della storia che si fa posto nella Storia attraverso le umane tradizioni. Al termine laboratorio di educazione alimentare e degustazione (a cura della Pro Loco) delle tradizionali ostie piene, dolce tipico per eccellenza di questo territorio.

La sera prima (sabato 23), l’imperdibile “Ti racconto l’Abbazia di Santa Maria di Pulsano” con Roberto Galano del Teatro dei Limoni, in uno dei luoghi più suggestivi dell’intero Gargano, sospeso tra cielo e terra. La meravigliosa Abbazia di Santa Maria di Pulsano è da più di mille anni punto di arrivo di monaci, anacoreti e cenobiti, orientali e latini. È qui, in questo luogo prezioso eletto nel 2011 tra i “Luoghi del Cuore” FAI, che ci daremo appuntamento per evocare – accolti dai monaci dell’Abbazia – le vicende del monaco-papa San Gregorio Magno.

“Monumenti in cerca di attore. Reading teatrali per speciali visite guidate” è un progetto ideato dall’Agenzia di comunicazione e promozione SCOPRO, promosso in collaborazione con i Padri Micheliti della Basilica-Santuario di San Michele Arcangelo, la Comunità monastica dell’Abbazia di Santa Maria di Pulsano, la coop. Ecogargano e la Pro Loco; il progetto gode del finanziamento dell’Agenzia regionale del turismo, Pugliapromozione, nell’ambito delle attività di “InPuglia365. Cultura, natura, gusto 2018-2019” (PO Puglia FESR-FSE 2014/2020 – Asse VI, Azione 6.8).