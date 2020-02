Apricena, rapinato commerciante. Incasso pari a “20mila euro”

Il titolare di un’attività commerciale diè stato rapinato stamani mentre si stava recando in un istituto bancario per un versamento. Lo riporta foggiatoday.it . L’uomo sarebbe stato prima affiancato dai malviventi mentre era nella sua auto, per poi essere “strattonato”, ed infine rapinato di circa 20mila euro in contanti, destinati per un versamento in banca. Indagini in corso dei Carabinieri.