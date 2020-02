“ARES”. Cassazione ribalta: annullata ordinanza impugnata da Fortuzi Bledar

Roma. “Rebus sic stantibus, deve ragionevolmente escludersi che il piano criminoso sia stato definitivamente approntato in ogni dettaglio e che i contatti abbozzati tra il broker albanese e gli acquirenti italiani abbiano generato una trattativa di tale serietà da legittimare l’affidamento sulla conclusione dell’affare illecito, come sarebbe, invece, accaduto laddove, in attuazione di quanto concordato nel dicembre del 2015, Fortuzi avesse concretamente offerto in vendita un quantitativo di stupefacente sufficientemente determinato, indicandone il prezzo e dichiarandosi disponibile a farne saggiare la qualità“.

Con sentenza di recente pubblicazione, la I sezione penale della Corte di Cassazione di Roma (Presidente Angela Tardio) ha annullato – senza rinvio – , l’ordinanza impugnata dal legale di Fortuzi Bledar, nato il 03/05/1976, e, annullando l’ordinanza emessa il 22 maggio 2019 dal G.i.p. del Tribunale di Bari, ha disposto la scarcerazione dell’uomo, se non detenuto per altra causa.

In particolare si fa riferimento all’operazione del giugno 2019 “ARES“, con coinvolgimento di 48 persone, ritenute “responsabili, a vario titolo, di associazione a delinquere mafioso, estorsione, tentata estorsione, associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, spaccio di droga, danneggiamento, reati in materia di armi, tentato omicidio, tutti aggravati dalle finalità mafiose“.

Relativamente al ricorso in Cassazione, tanto il Procuratore generale Assunta Cocomello, quanto il legale di Fortuzi Bledar, l’avvocato Luigi Marinelli del Foro di Foggia, avevano concluso per l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.

I FATTI. Con ordinanza del 3 luglio 2019 il Tribunale del riesame di Bari aveva confermato l’ordinanza applicativa della misura cautelare della custodia in carcere emessa dal Gip di Bari nei confronti di Bledar Fortuzi con riferimento al delitto di cui agli artt. 56 e 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. “Il Tribunale del riesame ha valorizzato le risultanze investigative concernenti i contatti intercorsi, a partire dal dicembre del 2015, tra Bledar Fortuzi ed un gruppo di malavitosi — capeggiato da Franco Nardino, al tempo in espiazione pena perché condannato per il delitto di associazione mafiosa ed ammesso a saltuari permessi — finalizzati alla cessione di consistenti quantitativi di sostanza stupefacente, specificamente cannabis indica, della quale Fortuzi palesava ampia disponibilità“. “Il Riesame, dato atto delle conversazioni intrattenute tra gli indagati e superate le obiezioni difensive in merito all’identificazione dell’odierno ricorrente, ha ritenuto la sussistenza degli estremi del tentativo punibile sul rilievo che i dialoghi tra Fortuzi e Nardino dimostrano che i due, pur non avendo raggiunto l’accordo, avevano instaurato una trattativa, svoltasi nell’arco di una pluralità di incontri ed estesa a prezzi, quantitativi e luoghi della consegna, che si connota per univocità ed idoneità rispetto alla conclusione del negozio illecito e può pertanto essere ritenuta «affidante»“. “Ha, inoltre, convalidato la decisione del Giudice per le indagini preliminari in relazione alla necessità di imporre all’indagato la misura cautelare di massimo rigore, avuto riguardo alla caratura criminale del suo interlocutore, alla dimostrata disponibilità di grossi quantitativi di droga offerti in vendita ad associazioni criminali, alle negative informazioni acquisite in ordine alla personalità di Fortuzi, gravato da precedenti, anche specifici, e destinatario di proposta di applicazione di misura di prevenzione“. “Attestata l’irrilevanza, in ottica specialpreventiva, del trasferimento dell’indagato a Roma e dell’avvio di regolare attività lavorativa, ne ha pronosticato l’inadempimento alle prescrizioni connesse alla sottoposizione alla misura degli arresti domiciliari ed ha, conclusivamente, reputato la custodia cautelare in carcere unico valido presidio contro il pericolo che egli riprenda i contatti con ambienti della criminalità organizzata, cui è contiguo, e reiteri condotte analoghe a quelle in contestazione“.

IL RICORSO. Con l’assistenza dell’avvocato Luigi Marinelli, “Blefar Fortuzi aveva proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, con il primo dei quali deduce violazione di legge e vizio di motivazione per avere il Tribunale del riesame ritenuto la sussistenza del tentativo punibile al cospetto di un’attività meramente prodromica ed embrionale, comprovata dalla sola conversazione con Nardino del 25 dicembre 2015 e, in sostanza, non offensiva del bene oggetto di tutela penale. Con il secondo motivo, eccepisce, nuovamente, violazione di legge e vizio di motivazione per avere il Tribunale del riesame ricollegato sussistenza ed entità delle esigenze cautelari a precedenti risalenti nel tempo ovvero di portata bagatellare, nonché ad una proposta di applicazione di misura di prevenzione rimasta, allo stato, priva di esito, senza considerare la positiva evoluzione della personalità dell’indagato e senza spendere, per di più, alcun argomento dimostrativo della concreta inidoneità della misura degli arresti domiciliari, qualora assistita dall’adozione di strumenti elettronici di controllo”.

La sentenza della Cassazione. “(..) alle evidenziate carenze probatorie sopperiscono le emergenze che attengono al pregresso (…) o concomitante — secondo quanto riferito da (..) — coinvolgimento di Fortuzi in fatti analoghi e che, nel convincere della generale plausibilità dell’impostazione accusatoria, nulla dicono sulla traduzione a livello operativo dell’accordo siglato tra gli indagati negli ultimi giorni del 2015. Tangibile si palesa, pertanto, la distonia tra la valutazione operata, in diritto, dal Tribunale del riesame e la più corretta esegesi della normativa in materia di delitto tentato“. “La sussistenza del ravvisato vizio di legittimità impone, in conclusione, l’annullamento dell’ordinanza impugnata”. Queste invece le conclusioni delle Cassazione, come anticipato in premessa.