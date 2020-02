Auto proveniente da San Giovanni Rotondo si ribalta: coinvolti anche 2 bambini

, 18 febbraio 2020. Incidente stradale nel pomeriggio lungo l’A16 nel territorio del comune di Vallata. Da raccolta dati, un’autovettura sulla quale viaggiava un’intera famiglia(Latina) si è improvvisamente ribaltasta, per cause ancora da accertare. Tutti i componenti della famiglia sono stati trasportati in ospedale, in seguito a un intervento dei sanitari del 118. Nel mezzo erano presenti: un 46enne, che “ha riportato un importante trauma facciale”, una bimba di 10 anni, una di 6 anni “le cui condizioni sono discrete”, mentre risulta illesa la mamma delle bambine. Sul posto i Vigili del Fuoco del distaccamento di Bisaccia.