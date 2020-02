Blitz NOE Bari a Manfredonia: 6 in carcere per traffico illecito di rifiuti

“Perdurante e continuativa attività di scarico di rifiuti”

Nelle prime ore di stamani, a Manfredonia (FG),, a termine di complesse e articolate indagini, condotte nell’ambito dell’attività di contrasto agli illeciti in materia ambientale, hanno dato esecuzione a 6 ordinanze di custodia cautelare in carcere, emesse dal G.I.P. del Tribunale di Bari, su richiesta della DDA dello stesso capoluogo, a carico di alcuni imprenditori del settore edilizio. L’attività investigativa, convenzionalmente denominata “, che ha avuto inizio nel febbraio 2018, ha permesso di accertare l’esistenza di una organizzazione criminale dedito ad un’attività di traffico illecito di rifiuti speciali pericolosi e non.

Le indagini espletate, anche attraverso video riprese, hanno evidenziato una perdurante e continuativa attività di scarico di rifiuti, costituiti da inerti da demolizione – materiale ferroso, bidoni in plastica, materiale inerte da demolizione, piastrelle, mattoni, amianto friabile con fibre esposte – misti a terreno da scavo, provenienti da cantieri edili della Provincia di Foggia, e smaltiti in un’area protetta del “Parco Nazionale del Gargano”, in agro di Manfredonia (FG). Il proprietario dell’area, individuata e utilizzata quale discarica, riceveva quotidianamente ingenti quantitativi di rifiuti ferrosi e provenienti da cantieri edili, al fine di assicurare un risparmio di spesa ai cd “micro conferitori”, derivante dalla mancata attivazione delle corrette procedure di gestione di rifiuti, imposte dalla legge.

I conferimenti, protrattisi per più mesi, attraverso l’utilizzo di automezzi privi delle previste autorizzazioni al trasporto dei rifiuti, hanno comportato lo smaltimento illecito di circa 70 tonnellate di rifiuti speciali anche pericolosi –– su un’area di circa 11.000 mq, e con un risparmio di spesa pari a circa 50.000,00 euro. Nel corso delle operazioni i militari del NOE di Bari hanno anche sottoposto a sequestro l’intera area adibita a discarica abusiva e i tre automezzi utilizzati per gli illeciti conferimenti, per un valore di circa 300.000 euro. Le prime valutazioni effettuate sull’area di discarica e sulla tipologia di rifiuti hanno consentito di quantificare in 118.000 € circa il danno arrecato in termine di spesa da sostenere per il ripristino dello stato dei luoghi.

Stea su questione della “BOMBA ECOLOGICA PARCO DEL GARGANO”. “Un vertice con i rappresentanti delle Istituzioni, enti locali, forze dell’ordine e tecnici, affinché al fianco delle sacrosante indagini della magistratura e dei Carabinieri del Noe – che ringrazio per la continua attività a tutela dell’ambiente – ci si possa attivare immediatamente per la bonifica e messa in sicurezza dell’area protetta del Parco del Gargano usata, da un’organizzazione che non esito a definire ecomafiosa, come discarica di rifiuti anche classificati come pericolosi”. E’ quanto annuncia l’assessore all’Ambiente Gianni Stea a proposito delle indagini dei Carabinieri del Noe di Bari e del Comando provinciale di Foggia che da questa mattina stanno eseguendo un’ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico di sei persone accusate di aver illecitamente smaltito, riempiendo avvallamenti naturali del terreno, rifiuti all’interno dell’area protetta. “Una vera e propria bomba ecologica in una zona che ha ottenuto numerosissimi riconoscimenti internazionali – aggiunge Stea –. E’ compito fondamentale dell’assessorato che mi è stato affidato, una continua attività a difesa di queste oasi naturalistiche che rappresentano patrimoni unici e dal valore straordinario per l’intera comunità pugliese, ma che purtroppo, sovente, entrano nel mirino degli ecocriminali”.